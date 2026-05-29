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महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के AI कोर्सेज क्यों हैं खास, जानिए

काशी विद्यापीठ में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ककहरा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन शुरू हो चुका है. ऐसे में काशी विद्यापीठ में पहली बार एक ऐसे कोर्स को ऐड-ऑन किया गया है जिसकी खूब डिमांड है. राजभवन के निर्देशों के बाद बच्चों को कुछ अलग और यूनिक कोर्सेज पढ़ाने के उद्देश्य से पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इस कोर्स को डिजाइन किया गया है. कोर्स के बारे में आइए जानते हैं... यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार डॉ. सुनीता पांडेय ने बताया कि नए सत्र से नए कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सरकार के निर्देश के मुताबिक है. राज्यपाल भी प्रोफेशनल कोर्सेज पर ज्यादा फोकस करने की बात कहती हैं, डेवलपमेंट कोर्स पर ज्यादा फोकस हो, ताकि बच्चा जब पढ़कर निकले तो उसके पास कुछ ऐसी स्किल हो ताकि वह सेल्फ एंप्लॉयमेंट की तरफ जा सके. इसलिए पहले 25 से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम थे. अब उसको बढ़ाकर लगभग 33 के आसपास कर दिया गया है. बता दें, इन कोर्स को छात्रों के UG और PG के साथ ही वह चुन सकते हैं. उन्होंने बताया कि इसमें हमने स्किल डेवलपमेंट को ग्रुप वाइज डिवाइड किया है. 11 ग्रुपो में इसको A, B, C, D अलग-अलग श्रेणी में रखा गया है. हर ग्रुप में 3 पाठ्यक्रमों को रखा गया है, क्योंकि AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का इस समय दौर चल रहा है और इस पर हर कोई ध्यान दे रहा है. साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस एजुकेशन भी प्रमोट की जा रही है. ताकि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में AI का ज्ञान भी ले सकें.