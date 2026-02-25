बड़ी राहत, अब ओपन बोर्ड से 12वीं पास करने वाले छात्र भी दे सकेंगे नीट यूजी
Published : February 25, 2026 at 1:55 PM IST
पटना : मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर पात्रता नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. अब ओपन स्कूल बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्र भी नीट यूजी में शामिल हो सकेंगे. इस संबंध में नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी, चाहे उन्होंने पढ़ाई नियमित स्कूल से की हो या ओपन स्कूल के माध्यम से.
NTA ने नोटिस जारी किया : दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से यह विवाद बना हुआ था कि क्या ओपन स्कूल से 12वीं करने वाले छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र हैं या नहीं? कई बार आवेदन प्रक्रिया के दौरान ऐसे छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते थे. इससे छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी भी देखी गई थी.
वर्ष 2025 में इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई थीं. कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया गया कि ओपन स्कूल भी मान्यता प्राप्त बोर्ड हैं और वहां से पढ़ाई करने वाले छात्रों को अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. इसके बाद नेशनल मेडिकल कमिशन की सिफारिश के बाद एनटीए ने अब 2026 की परीक्षा के लिए पात्रता नियमों को स्पष्ट करते हुए यह भ्रम दूर कर दिया है. इस फैसले से हजारों छात्रों को राहत मिली है.
मिलेगा समान अवसर : नए नियमों के अनुसार छात्र का 12वीं पास होना अनिवार्य होगा और उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों की पढ़ाई की होनी चाहिए. साथ ही न्यूनतम अंकों की शर्त भी पहले की तरह लागू रहेगी. सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 50 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए इसमें छूट दी जाएगी. यह भी स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए. ऐसे में ओपन स्कूल बोर्ड से पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी अब समान अवसर मिलेगा.
ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को मिलेगा फायदा : नीट की कोचिंग करने वाले शिक्षक विकास चौहान ने कहा कि यह फैसला ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों के छात्रों के लिए खासतौर पर लाभकारी साबित होगा. कई ऐसे छात्र होते हैं जो पारिवारिक या आर्थिक कारणों से नियमित स्कूल नहीं जा पाते और ओपन स्कूल का सहारा लेते हैं. अब तक उनके सामने मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ने का रास्ता लगभग बंद था. लेकिन इस बदलाव के बाद वे भी डॉक्टर बनने का सपना साकार कर सकेंगे.
''इससे मेडिकल शिक्षा में समावेशिता बढ़ेगी और योग्य छात्रों को सिर्फ शिक्षा प्रणाली के तरीके के कारण बाहर नहीं किया जाएगा. अब हमलोगों के लिए ऐसे छात्रों के लिए अलग से मार्गदर्शन और काउंसलिंग की जरूरत होगी. ताकि ओपन बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे भी नीट के पाठ्यक्रम को सही ढंग से समझ सकें और प्रतियोगी परीक्षा के स्तर तक खुद को तैयार कर सकें.''- विकास चौहान, नीट की कोचिंग करने वाले शिक्षक
आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट की सही जानकारी अनिवार्य : एनटीए के निर्देशों के तहत नीट यूजी में ओपन बोर्ड के स्टूडेंट को आवेदन करते समय कुछ जरूरी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस बोर्ड से उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की है, वह मान्यता प्राप्त हो. इसके अलावा आवेदन फॉर्म में भरी गई जानकारी पूरी तरह सही और प्रमाणित दस्तावेजों के अनुरूप होनी चाहिए. जन्मतिथि, श्रेणी और विषयों से संबंधित विवरण में किसी तरह की गलती होने पर बाद में परेशानी आ सकती है. इसलिए आवेदन से पहले सभी प्रमाणपत्रों की जांच करने की अभ्यर्थियों को सलाह है.
ज्यादा छात्रों को मिलेगा प्रतिस्पर्धा का मौका : पटना के राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और आयुर्वेद के चिकित्सक डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद ने कहा कि देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए यह फैसला सकारात्मक कदम है. यदि ज्यादा छात्रों को मौका मिलेगा तो प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और बेहतर प्रतिभाएं सामने आएंगी. इससे लंबे समय में मेडिकल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है.
''यह भी जरूरी होगा कि प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे, ताकि किसी तरह का भ्रम या विवाद दोबारा न खड़ा हो. अभी भी नीट की तैयारी करने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे कोचिंग सिस्टम का सहारा लेते हैं और स्कूल से दूर रहते हैं. अब यह नियम लागू होने से ओपन बोर्ड से पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी.''- डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद, पूर्व प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद कॉलेज
