बड़ी राहत, अब ओपन बोर्ड से 12वीं पास करने वाले छात्र भी दे सकेंगे नीट यूजी

पटना : मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर पात्रता नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. अब ओपन स्कूल बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्र भी नीट यूजी में शामिल हो सकेंगे. इस संबंध में नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी, चाहे उन्होंने पढ़ाई नियमित स्कूल से की हो या ओपन स्कूल के माध्यम से.

NTA ने नोटिस जारी किया : दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से यह विवाद बना हुआ था कि क्या ओपन स्कूल से 12वीं करने वाले छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र हैं या नहीं? कई बार आवेदन प्रक्रिया के दौरान ऐसे छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते थे. इससे छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी भी देखी गई थी.

वर्ष 2025 में इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई थीं. कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया गया कि ओपन स्कूल भी मान्यता प्राप्त बोर्ड हैं और वहां से पढ़ाई करने वाले छात्रों को अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. इसके बाद नेशनल मेडिकल कमिशन की सिफारिश के बाद एनटीए ने अब 2026 की परीक्षा के लिए पात्रता नियमों को स्पष्ट करते हुए यह भ्रम दूर कर दिया है. इस फैसले से हजारों छात्रों को राहत मिली है.

डिजाइन फोटो (ETV Bharat)

मिलेगा समान अवसर : नए नियमों के अनुसार छात्र का 12वीं पास होना अनिवार्य होगा और उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों की पढ़ाई की होनी चाहिए. साथ ही न्यूनतम अंकों की शर्त भी पहले की तरह लागू रहेगी. सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 50 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए इसमें छूट दी जाएगी. यह भी स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए. ऐसे में ओपन स्कूल बोर्ड से पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी अब समान अवसर मिलेगा.

ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को मिलेगा फायदा : नीट की कोचिंग करने वाले शिक्षक विकास चौहान ने कहा कि यह फैसला ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों के छात्रों के लिए खासतौर पर लाभकारी साबित होगा. कई ऐसे छात्र होते हैं जो पारिवारिक या आर्थिक कारणों से नियमित स्कूल नहीं जा पाते और ओपन स्कूल का सहारा लेते हैं. अब तक उनके सामने मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ने का रास्ता लगभग बंद था. लेकिन इस बदलाव के बाद वे भी डॉक्टर बनने का सपना साकार कर सकेंगे.