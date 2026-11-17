ETV Bharat / state

कानपुर में नकल विहीन परीक्षा पर पलीता : छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में समय खत्म, फिर भी पेपर हल कर रहे थे छात्र

समय खत्म, फिर भी पेपर हल कर रहे थे छात्र. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: शहर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की सत्र 2026-27 की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं अब शुरू हो गई हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षाओं को नकल विहीन कराने का फैसला जरूर किया गया है.

सोमवार को विवि के प्रशासनिक अफसरों के होश उस समय उड़ गए, जब उन्हें मालूम चला कि 16 नवंबर को उन्नाव के बांगरमऊ स्थित आरएस डिग्री कॉलेज में निरीक्षण के दौरान तमाम अनियमितताएँ की गई हैं.

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने बताया जब पर्यवेक्षक 16 नवंबर को बांगरमऊ स्थित आरएस डिग्री कॉलेज पहुंचे तो, वहां पर तीनों पालियों की परीक्षाओं के दौरान वह उपस्थित रहे. यहां पर परीक्षा खत्म होने के बावजूद छात्र- छात्राएं दोबारा प्रश्न-पत्र हल कर रहे थे. इतना ही नहीं तीनों पालियों की उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट भी खुले पाए गए. इसे परीक्षा की गोपनीयता, अनुशासन और निर्धारित नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया है. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ही सख्त कार्रवाई करते हुए आरएस गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 16 नवंबर को हुई तीनों पालियों की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है. साथ ही संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं को यूएफएम की श्रेणी में रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का भी फैसला लिया है.