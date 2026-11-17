कानपुर में नकल विहीन परीक्षा पर पलीता : छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में समय खत्म, फिर भी पेपर हल कर रहे थे छात्र
बांगरमऊ स्थित आरएस डिग्री कॉलेज में परीक्षा खत्म होने के बावजूद छात्र- छात्राएं दोबारा प्रश्न-पत्र हल कर रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 11:23 AM IST
कानपुर: शहर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की सत्र 2026-27 की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं अब शुरू हो गई हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षाओं को नकल विहीन कराने का फैसला जरूर किया गया है.
सोमवार को विवि के प्रशासनिक अफसरों के होश उस समय उड़ गए, जब उन्हें मालूम चला कि 16 नवंबर को उन्नाव के बांगरमऊ स्थित आरएस डिग्री कॉलेज में निरीक्षण के दौरान तमाम अनियमितताएँ की गई हैं.
विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने बताया जब पर्यवेक्षक 16 नवंबर को बांगरमऊ स्थित आरएस डिग्री कॉलेज पहुंचे तो, वहां पर तीनों पालियों की परीक्षाओं के दौरान वह उपस्थित रहे. यहां पर परीक्षा खत्म होने के बावजूद छात्र- छात्राएं दोबारा प्रश्न-पत्र हल कर रहे थे. इतना ही नहीं तीनों पालियों की उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट भी खुले पाए गए.
इसे परीक्षा की गोपनीयता, अनुशासन और निर्धारित नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया है. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ही सख्त कार्रवाई करते हुए आरएस गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 16 नवंबर को हुई तीनों पालियों की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है. साथ ही संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं को यूएफएम की श्रेणी में रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का भी फैसला लिया है.
महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र के रूप में निरस्त किया गया: छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ. दिवाकर अवस्थी ने बताया इस मामले में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अफसर द्वारा बड़ा फैसला करते हुए आईएस डिग्री कॉलेज को परीक्षा केंद्र के रूप में निरस्त कर दिया गया है.
अब इस केंद्र से सम्बद्ध तीन अन्य महाविद्यालयों के परीक्षार्थियों की आगामी परीक्षाएं भी अब दूसरे परीक्षा केंद्रों पर स्थानांतरित की जाएंगी. इनमें अयोध्या प्रसाद मिश्र महाविद्यालय फतेहपुर चौरासी उन्नाव, मां शांति देवी महाविद्यालय बहटा मुजावर उन्नाव तथा अब्दुल गफ्फार महाविद्यालय उन्नाव शामिल हैं.
वहीं विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने बताया जिन परीक्षा केंद्रों पर सोमवार को परीक्षाएं निरस्त की गईं, उन पर नए परीक्षा केंद्र के आवंटन तक विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में ही परीक्षाएं कराई जाएंगी.