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पलामू में NEET एग्जाम में हिंदी की जगह छात्रों को मिले इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर, दोबारा शुरू हुई परीक्षा

पलामू में नीट की परीक्षा के दौरान छात्रों को हिंदी के प्रश्न पत्र की जगह अंग्रेजी के प्रश्न पत्र दे दिए गए.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 3, 2026 at 7:36 PM IST

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पलामू: झारखंड के पलामू जिले में नीट की परीक्षा के दौरान हिंदी के छात्रों को अंग्रेजी में प्रश्न पत्र दे दिया गया. अंग्रेजी में प्रश्न पत्र मिलने के बाद कुछ देर तक हंगामा वाली स्थिति उत्पन्न हो गई. बाद में रविवार की देर शाम गाइडलाइन के अनुसार दोबारा परीक्षा शुरू हुई.

दरअसल, पलामू के मेदिनीनगर के योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज में नीट की परीक्षा के लिए केंद्र बनाया गया था. महिला कॉलेज में ही नीट की परीक्षा के दौरान हिंदी के छात्रों को अंग्रेजी में प्रश्न पत्र मिल गया. अंग्रेजी में प्रश्न पत्र मिलने के बाद छात्र नाराज हो गए और उन्होंने इसकी शिकायत की. छात्र कुछ देर तक हंगामा करते रहे. इसी क्रम में मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों के साथ बातचीत शुरू की.

पलामू से संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट (Etv Bharat)

परीक्षा का समय 2:00 बजे से शाम के 5:00 तक निर्धारित किया गया था. प्रश्न पत्र के विवाद सामने आने के बाद 6:00 बजे के बाद योध सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय में परीक्षा शुरू हुई है. सदर एसडीएम सुलोचना मीणा ने बताया कि हिंदी के छात्रों को अंग्रेजी में प्रश्न पत्र मिल गए थे. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के गाइडलाइन के अनुसार दोबारा परीक्षा शुरू हुई है और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है. छात्र शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे हैं.

दरअसल, पलामू में नीट की परीक्षा के लिए चार परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. केजी गर्ल्स स्कूल, जिला स्कूल, गिरिवर हाई स्कूल और योध सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया था. समाचार लिखे जाने तक डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, एसपी कपिल चौधरी, सदर एसडीएम सुलोचना मीणा समेत कई वरीय अधिकारी महिला कॉलेज में कैंप कर रहे थे.

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