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सूरजपुर में स्कूली बच्चे नाले के पानी में धो रहे मिड डे मील के बर्तन

सूरजपुर: जिला मुख्यालय से सटे देवीपुर स्थित शासकीय माध्यमिक शाला अंबेडकर पारा का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां स्कूल के भारी भरकम बर्तन धोते हुए नजर आ रही है. बच्चियों बर्तनों को लेकर स्कूल के पास स्थित नाले में जाकर धो रही है.

मानदेय बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर इन दिनों रसोईयों की हड़ताल चल रही है, जिसके कारण स्कूलों में मध्यान्ह भोजन से जुड़ी कई व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं. भोजन बनाने से लेकर परोसने और बर्तन साफ करने तक की जिम्मेदारी ठीक तरह से पूरी नहीं हो पा रही है. ऐसे में कई जगहों पर बच्चों को ही बर्तन धोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चे नाले के पानी में ही बर्तन साफ कर रहे हैं, जिससे उनकी सेहत पर भी खतरा मंडरा सकता है.

सूरजपुर शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश

स्कूल में बाल श्रम का वीडियो सामने आने के बाद सूरजपुर शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है. जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है.

अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई

शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा ने ये भी कहा कि वीडियो की जांच कराई जा रही है. यदि जांच में वीडियो में दिख रही स्थिति सही पाई जाती है, तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.