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कानपुर में भड़का छात्रों का गुस्सा: 'बहाली मोर्चा' ने फूंका पंजाब के CM भगवंत मान का पुतला, दी ये चेतावनी

कहा-"यह पुतला दहन सिर्फ एक सांकेतिक विरोध है, जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे"

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कानपुर में भड़का छात्रों का गुस्सा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 8:58 PM IST

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कानपुर: विष्णुपुरी चौराहा पर रविवार को छात्रसंघ बहाली मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. पंजाब में आईटीआई के छात्रों और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की. इस प्रदर्शन के चलते चौराहे पर काफी देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा.

कानपुर में भड़का छात्रों का गुस्सा (Video Credit; ETV Bharat)

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता अनस साहू ने कहा कि सरकारें युवाओं के दम पर सत्ता में आती हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही सबसे पहला प्रहार छात्रों और युवाओं पर ही करती हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब में आईटीआई छात्रों के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, उसे छात्रसंघ बहाली मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा. अगर दमनकारी नीतियां बंद नहीं हुईं, तो यह आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा.

लाठी के दम पर नहीं दबेगी युवाओं की आवाज

इसी क्रम में अमन वाजपेयी ने कहा कि युवाओं की आवाज को लाठी और मुकदमों के दम पर दबाया नहीं जा सकता है और सरकार का यह तानाशाही रवैया ही आने वाले समय में उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा. वहीं, छात्र नेता प्रशांत राजावत ने कहा कि छात्रों पर अत्याचार करके कोई भी सरकार शांति से नहीं रह सकती है. उन्होंने साफ किया कि आज का यह पुतला दहन सिर्फ एक सांकेतिक विरोध है. जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे.

दोषियों पर कार्रवाई की मांग

छात्र नेता आकर्षण यादव ने भी इस पूरे घटनाक्रम का विरोध करते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने कहा कि युवाओं के अधिकारों का हनन करने वाली सरकारों को युवा ही सबक सिखाएंगे. प्रदर्शन और पुतला दहन की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल भी मौजूद रहा. इस विरोध प्रदर्शन में छात्रसंघ बहाली मोर्चा के कई प्रमुख चेहरे और कार्यकर्ता एकजुट हुए और पंजाब सरकार से छात्रों पर हुए उत्पीड़न को तुरंत रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. बता दें कि बीते शुक्रवार को पंजाब के पटियाला में पावरकॉम हेड ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे आईटीआई पास बेरोजगार नौजवानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसको लेकर छात्रों में आक्रोश है.

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