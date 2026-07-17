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प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में विद्यार्थियों का सात किमी का पैदल मार्च, विधायक के नहीं मिलने पर जताया रोष

प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में विद्यार्थियों का पैदल मार्च ( ETV Bharat Chaksu )