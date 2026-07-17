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प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में विद्यार्थियों का सात किमी का पैदल मार्च, विधायक के नहीं मिलने पर जताया रोष

चाकसू के जयसिंहपुरा के उच्च माध्यमिक विद्यालय का मामला. प्रधानाचार्य के पक्ष में उतरे ग्रामीण एवं विद्यार्थी. तबादला निरस्त करने की मांग.

Students' march protesting the principal's transfer.
प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में विद्यार्थियों का पैदल मार्च (ETV Bharat Chaksu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 17, 2026 at 3:10 PM IST

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चाकसू (जयपुर): चाकसू के जयसिंहपुरा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में गुरुवार को विद्यार्थियों का आक्रोश सड़कों पर दिखा. बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं विद्यालय से करीब सात किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए चाकसू पहुंचे. वहां विधायक रामावतार बैरवा के निजी आवास पहुंचकर तबादला निरस्त करने की मांग की. हालांकि विधायक आवास पर नहीं मिलने से छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया. काफी देर इंतजार करने के बाद भी विधायक से मुलाकात नहीं होने पर विद्यार्थियों ने गहरी नाराजगी जताई.

विधायक नहीं मिले: गांव की प्रशासक शिवरानी लौधा और प्रतिनिधि किशन लाल लौधा ने बताया कि शुक्रवार को छात्र-छात्राओं ने विधायक रामावतार बैरवा से मिलकर पीड़ा बताने और प्रधानाचार्य हरिनारायण मीणा का तबादला आदेश निरस्त कराने की मांग रखने के उद्देश्य से पैदल मार्च किया था, लेकिन विधायक के नहीं मिलने से मायूस लौटे. उनका कहना था कि जिस प्रधानाचार्य ने विद्यालय को नई पहचान दिलाई, उसे अचानक हटाना न केवल विद्यार्थियों के हितों के खिलाफ है, बल्कि विद्यालय के विकास को भी प्रभावित करेगा.

प्रधानाचार्य के तबादले पर विरोध जताते विद्यार्थी (ETV Bharat Chaksu (Jaipur))

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ग्रामीणों की चेतावनी: विद्यार्थियों का कहना था कि प्रधानाचार्य हरिनारायण मीणा के कार्यकाल में विद्यालय में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ, अनुशासन मजबूत हुआ और विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल मिला. ऐसे में बिना किसी स्पष्ट कारण के उनका तबादला किए जाने से पूरे विद्यालय में निराशा है. छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है. प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने कहा कि वे किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने विद्यालय और शिक्षा के हित में सड़कों पर उतरे हैं. ग्रामीणों एवं विद्यार्थियों ने चेताया कि यदि उनकी मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.

Students outside the MLA's residence in Chaksu
चाकसू में विधायक आवास के बाहर विद्यार्थी (ETV Bharat Chaksu (Jaipur))

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CHAKSU MLA RAMAVATAR BAIRWA
PROTEST AGAINST PRINCIPAL TRANSFER

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