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120 किमी दूरी तय कर DM कार्यालय पहुंचे छात्र-छात्राएं, विद्यालय में शिक्षकों की कमी, पानी की समस्या पर प्रदर्शन

एडीएम अमित कुमार ने बताया कि छात्रों की ओर से एक शिकायती पत्र सौंपा गया था.

DM कार्यालय पहुंचे छात्र-छात्राएं
DM कार्यालय पहुंचे छात्र-छात्राएं (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 6:30 PM IST

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बहराइच : बोझिया ग्राम स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) की छात्र-छात्राओं ने गुरुवार को डीएम कार्यालय पहुंचीं. शिक्षकों की कमी, खेल के मैदान में गंदगी, पानी की समस्या समेत अन्य दिक्कतों को लेकर छात्र-छात्राओं ने गुरुवार को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई.

बोझिया ग्राम स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) की छात्राएं गुरुवार को 120 किमी की यात्रा तय कर जनपद मुख्यालय पहुंचीं. छात्राओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर स्कूल में होने वाली असुविधा व शिक्षकों की कमी को लेकर शिकायत की. छात्रा सोनिका ने बताया कि विद्यालय में टीचर्स की कमी है. खेल का मैदान अच्छा नहीं है. बड़ी-बड़ी घास हैं, उसे कटाया ही नहीं जा रहा है. पानी की समस्या है, खाने की समस्या है.

छात्राओं ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

छात्रा ने बताया कि फल वो भी हर दिन केला ही दिया जाता है, जबकि शेड्यूल में मौसमी फल लिखा गया है. शेड्यूल के अकॉर्डिंग खाना नहीं मिलता. छात्राओं ने बताया कि वह 120 किलोमीटर दूर से आईं हैं. छात्रा ने बताया कि जंगल का इलाका है.

छात्रा मेनका ने बताया कि शिक्षकों की कमी है. जिसमें कई सारे सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं. विद्यालय में केमिस्ट्री, इकॉनमी, हिंदी, ज्योग्राफी, फिजिक्स के शिक्षकों की कमी है. विद्यालय में टीचर्स की कमी है. खेल का मैदान अच्छा नहीं है. पानी की समस्या, शौचालय में सफाई नहीं होती है. छात्रा ने बताया कि इन समस्याओं को लेकर लिखित शिकायत भी दी थी. जिसके बाद हम लोगों को डांटा गया.

एडीएम अमित कुमार ने बताया कि छात्रों की ओर से एक शिकायती पत्र सौंपा गया था. जिसमें एबीवीपी के प्रांत संयोजक जनजातीय कार्य आदर्श शुक्ला व अन्य लोग मौजूद थे. मिहींपुरवा एसडीएम को जांच के आदेश दिए गये हैं. उन्होंने मौके पर जाकर इस पूरे मामले की जांच की बात कही है. उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी.

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