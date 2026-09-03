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120 किमी दूरी तय कर DM कार्यालय पहुंचे छात्र-छात्राएं, विद्यालय में शिक्षकों की कमी, पानी की समस्या पर प्रदर्शन

DM कार्यालय पहुंचे छात्र-छात्राएं ( Photo credit: ETV Bharat )