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जेपीएससी–जेएसएससी आंदोलन का नौवां दिन, मशाल जुलूस निकालकर छात्रों ने जताया विरोध

जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलन के नौवें दिन छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला.

Jharkhand Student protest
छात्रों का मशाल जुलूस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 2, 2026 at 8:47 PM IST

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रांची: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जारी छात्र आंदोलन नौवें दिन भी जारी रहा. रविवार शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला. बड़ी संख्या में छात्र हाथों में मशाल और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुआ यह मशाल जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचा, जहां छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान राज्य सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा जेपीएससी और जेएसएससी जैसे भर्ती संस्थानों के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए. छात्रों का कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं ने हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित किया है और अब वे केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई चाहते हैं.

मशाल जुलूस निकालकर छात्रों ने जताया विरोध (Etv Bharat)

प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं ने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है, लेकिन सरकार यदि उनकी मांगों की अनदेखी करती रही तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा. उन्होंने दोहराया कि जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.

Jharkhand Student protest
छात्रों का मशाल जुलूस (Etv Bharat)

छात्रों ने कहा कि आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा. इसके तहत विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधानसभा तक जाया जाएगा. आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

Jharkhand Student protest
छात्रों का मशाल जुलूस (Etv Bharat)

मशाल जुलूस के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा. पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नजर रखी गई. फिलहाल छात्र संगठन अपने अगले चरण की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं और आंदोलन को राज्यव्यापी स्वरूप देने की बात भी कह रहे हैं.

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