हॉस्टल, महिला सुरक्षा और इंटर्नशिप: 18 सितंबर को डूसू चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करेंगे छात्र?
इस बार डूसू चुनाव में छात्रों ने हॉस्टल, इंटर्नशिप के अवसर व अन्य मुद्दों पर वोट देने की बात कही. जानें विस्तार से..
Published : September 14, 2026 at 6:18 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव के लिए अब सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं. 18 सितंबर को होने वाले चुनाव से पहले कैंपस में प्रचार तेज हो गया है. ABVP, NSUI, AISA-SFI और ASAP समेत अलग-अलग छात्र संगठनों ने अपने उम्मीदवारों और चुनावी मुद्दों को सामने रखना शुरू कर दिया है. घोषणा पत्रों में भले ही वादों की लंबी सूची हो, लेकिन छात्रों के बीच कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं. छात्रों से बातचीत में हॉस्टल की कमी, सुरक्षित आवास, महिला सुरक्षा और इंटर्नशिप के अवसर जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा उभरकर आए हैं.
हॉस्टल की कमी सबसे बड़ा सवाल
डीयू में पढ़ने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल की उपलब्धता लंबे समय से बड़ी समस्या रही है. खासकर दिल्ली से बाहर से आने वाले छात्रों को कॉलेज या विश्वविद्यालय का हॉस्टल नहीं मिलने पर निजी पीजी या किराये के कमरे का सहारा लेना पड़ता है. छात्रा हंसिका ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन सभी को हॉस्टल नहीं मिल पाता. उन्होंने कहा कि कुछ ही छात्रों को हॉस्टल की सुविधा मिलती है, जबकि बाकी छात्रों को बाहर रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है. हाल में सत्य निकेतन में छात्र पीजी की इमारत ढहने की घटना के बाद यह सवाल और गंभीर हो गया है कि छात्रों को सुरक्षित और किफायती आवास कब मिलेगा. इसी वजह से इस बार डूसू चुनाव में हॉस्टल और सुरक्षित पीजी लगभग सभी के मुद्दे में हैं.
इंटर्नशिप के अवसर कम, जागरूकता भी चुनौती
कश्यप ताज ने छात्रों के एक जरूरी मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप के अवसर बहुत कम हैं और अगर अवसर हैं भी तो छात्रों के बीच उनकी जानकारी और जागरूकता पर्याप्त नहीं है. सिर्फ डिग्री हासिल करना ही पर्याप्त नहीं है. पढ़ाई के दौरान इंडस्ट्री, संस्थानों और कंपनियों के साथ काम करने का अनुभव भी मिलना चाहिए. इसके लिए विश्वविद्यालय और छात्रसंघ की भूमिका जरूरी हो सकती है. ABVP के घोषणापत्र में भी रोजगार मेले, उद्योग और शोध संस्थानों के साथ साझेदारी, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के अवसर बढ़ाने की बात कही गई है. डिजिटल स्किल, एआई और उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रस्ताव भी रखे गए हैं.
महिला सुरक्षा को लेकर छात्राओं की चिंता
डूसू चुनाव में महिला सुरक्षा भी अहम मुद्दा बनकर सामने आई है. छात्रा आरती ने कहा कि सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है. उनके मुताबिक विश्वविद्यालय के आसपास का इलाका महिलाओं के लिए उतना सुरक्षित नहीं है, जितना होना चाहिए. महिला सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं केवल चुनावी घोषणापत्र तक सीमित नहीं हैं. छात्राओं के लिए सुरक्षित रास्ते, पर्याप्त रोशनी, सुरक्षा गश्त और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई जैसे मुद्दे सीधे कैंपस लाइफ को प्रभावित करते हैं. ABVP और NSUI ने अपने घोषणापत्र में महिला सुरक्षा के लिए पिंक बूथ, सुरक्षा गश्त, बेहतर रोशनी और महिला सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता जैसे प्रस्ताव रखे हैं. छात्राओं के लिए कॉमन रूम और अन्य सुविधाओं के साथ शिकायत निवारण व्यवस्था मजबूत करने की भी बात कही गई है.
घोषणापत्र में वादे, छात्रों के सामने असली सवाल
इस बार छात्र संगठनों के घोषणापत्रों में हॉस्टल, कैंपस सुरक्षा, शिक्षा, फीस, छात्र अधिकार और रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुख हैं. ASAP ने अपने 'बदलाव का मैनिफेस्टो' में शिक्षा, हॉस्टल, फीस, कैंपस सुविधाओं और लोकतांत्रिक अधिकारों को एजेंडे में रखा है. वहीं AISA-SFI ने भी सुरक्षित और किफायती छात्र आवास पर जोर दिया है, जबकि ABVP ने अपने घोषणापत्र को 'आवास, भागीदारी, विश्वास और परिणाम' के चार आधारों पर रखा है.
अब छात्रों की बारी
डूसू चुनाव में उम्मीदवारों के पास वादे करने और छात्रों तक पहुंचने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं. लेकिन छात्रों के बयानों से साफ है कि इस बार उनके लिए चुनाव केवल राजनीतिक नारों का मुद्दा नहीं है. वे जानना चाहते हैं कि हॉस्टल कब मिलेगा, पीजी सुरक्षित होंगे या नहीं, छात्राओं को सुरक्षित माहौल कैसे मिलेगा और पढ़ाई के साथ करियर बनाने के लिए इंटर्नशिप के अवसर कहां से आएंगे. 18 सितंबर को जब छात्र मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे, तब इन्हीं रोजमर्रा की समस्याओं और उम्मीदवारों के वादों के बीच उनका फैसला सामने आएगा. चुनाव परिणाम 19 सितंबर को घोषित किए जाएंगे.
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