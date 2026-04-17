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NIT कुरुक्षेत्र में 2 महीने में चार विद्यार्थियों ने की आत्महत्या, प्रशासन ने बनाई जांच कमेटी, मनोवैज्ञानिक ने बताया क्यों बढ़ रहे मामले

Nit छात्रों के सपोर्ट में आए पूर्व केयूके छात्र नेता: पूर्व छात्र नेता डॉक्टर जसविंदर सिंह खैहरा ने कहा कि "बीती रात छात्रों ने NIT परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखा, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई. प्रदर्शनकारी छात्रों ने मामले की CBI जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया कि अब तक किसी भी घटना की निष्पक्ष जांच नहीं की गई है. संस्थान में कुछ प्रोफेसरों का रवैया भी सवालों के घेरे में है. छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं, जिनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए. साथ ही NIT प्रशासन की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए."

इन बच्चों ने किया सुसाइड: पिछले दो महीने में चार छात्रों ने सुसाइड किया है. पहले 16 फरवरी को तेलंगाना के रहने वाले 19 वर्षीय अंगोद शिवा ने हॉस्टल के कमरे में जीवन लीला समाप्त की थी. दूसरा मामला 31 मार्च को सामने आया था. जहां हरियाणा के ही 22 वर्षीय पवन कुमार ने आत्महत्या की थी. पवन बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर का विद्यार्थी था. तीसरा मामला 9 अप्रैल को सामने आया. जहां हरियाणा के सिरसा जिले के 22 वर्षीय प्रियांशु वर्मा ने आत्महत्या की थी. प्रियांशु बीटेक थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहा था. अब ताजा मामला 16 अप्रैल का है. जहां बिहार की रहने वाली दीक्षा ने अपने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली. दीक्षा बीटेक द्वितीय वर्ष की छात्रा थी.

संस्थान ने बनाई जांच कमेटी: पिछले दो महीने में सुसाइड के केस आने के बाद अब छात्रों का गुस्सा भी काफी ज्यादा है. हालांकि तीन मामले सामने आने के बाद तक भी छात्र शांत रहे, लेकिन अब वो इसकी जांच की मांग कर रहे हैं. जिसके चलते छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं. यूनिवर्सिटी प्रशासन के आश्वासन के चलते छात्रों ने अपना प्रोटेस्ट खत्म किया. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि इन सभी मामलों को लेकर एक जांच कमेटी बनाई जाएगी. जो हर पहलू की गंभीरता से जांच करेगी और जो भी इसमें दोषी होगा. उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

छात्रों ने की सीबीआई की मांग: प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने कहा कि पिछले दो महीने में संस्थान के चार विद्यार्थियों ने आत्महत्या की हैं, उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया है. उनके खिलाफ स्थानीय पुलिस की बजाय सीबीआई के द्वारा जांच की जाए. उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग कैमरे के सामने आए हैं, लेकिन हमें बाद में अलग-अलग चीजों के नाम पर परेशान भी किया जा सकता है. जो लोग कैमरे के सामने आकर समस्या बता रहे हैं. संस्थान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, इन चीजों की उन्होंने मांग की है.

सुसाइड के बाद छात्रों का प्रदर्शन: छात्रों ने बताया कि यहां पर अलग-अलग डिपार्टमेंट के कुछ प्रोफेसर और अकादमिक लोग अलग-अलग चीजों के नाम पर उनको परेशान करते हैं. उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है. जिसके चलते ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. छात्रों ने बताया कि दीक्षा के प्रोफेसर महेश गुप्ता का बर्ताव काफी खराब था. जिसके चलते वो बच्चों पर काफी प्रेशर डाल रहा था. उसी के चलते दीक्षा ने आत्महत्या करने जैसा बड़ा कदम उठाया. उन्होंने कहा कि लड़कियों के पास फोन पर मैसेज करके उनको अलग से बुलाया जाता है और मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है. अगर एकेडमिक लोगों को इसकी जानकारी दी जाती है तो वो भी उनको परेशान करते हैं.

कुरुक्षेत्र: छात्रों के सुसाइड के बाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुर्खियों में आया हुआ है, क्योंकि पिछले दो महीने में यहां पर चार विद्यार्थियों ने सुसाइड कर लिया. छात्रों ने प्रोफेसर पर और प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. फिलहाल छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. गुरुवार के दिन बीटेक द्वितीय वर्ष की छात्रा दीक्षा ने कैंपस में आत्महत्या कर ली थी. जिसके बाद विद्यार्थियों ने जमकर हंगामा किया. उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है.

सीएम के हस्तक्षेप की मांग: जसविंदर सिंह खैहरा ने इस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र भेजकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की. साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी हस्तक्षेप करने की अपील की. उन्होंने ये भी चेतावनी दी गई कि यदि जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो छात्रों के आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

पिछले तीन मामलों के केस की जांच का नहीं हुआ खुलासा: छात्र नेता जसविंदर ने बताया कि "पहले भी तीन बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं. पुलिस ने उन तीनों मामलों में अभी तक कोई भी खुलासा नहीं किया है. उनकी जांच कहां तक पहुंची है. उसके बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं हुआ है. हालांकि जब हमने आदर्श थाना प्रभारी विशाल से बातचीत करनी चाही, तो उन्होंने कहा कि मुद्दा बड़ा बन गया है. अब इसके बारे में एसपी ही बता पाएंगे. जब पुलिस प्रवक्ता से एसपी से बातचीत करने के लिए बोला गया, तो उन्होंने कहा कि एसपी साहब नए आए हैं. अभी उनको इन मामलों की जानकारी नहीं है. जल्द ही जानकारी लेकर मीडिया से रूबरू होंगे."

क्यों बढ़ रहे हैं छात्रों में आत्महत्या के मामले? प्रोफेसर हरदीप लाल जोशी Head of Psychology Department Kurukshetra University ने कहा कि "ये मामला मेरे बीच संज्ञान में आया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में पिछले दो महीने में चार विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है. आत्महत्या करने के अलग-अलग कारण हो सकते हैं. ये पुलिस जांच का विषय है, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार आजकल बच्चों के ऊपर ज्यादा दबाव डाला जा रहा है. माता-पिता अपने बच्चों से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं और उनको अच्छे नंबर लाने के लिए बोल रहे हैं. कहीं ना कहीं बच्चे इसमें असहज होते हैं और वो ऐसी अवस्था में आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं."

फोन का ज्यादा इस्तेमाल भी वजह: उन्होंने कहा कि "कुछ ऐसी अलग बातें होती हैं. अपनी पर्सनल कई चीजों को लेकर भी बच्चे मानसिक तनाव में होते हैं. पहले हम एक दूसरे से बात किया करते थे, लेकिन आजकल फोन की वजह से दुनिया बदल गई है. बच्चे अपने दिल की बात किसी को नहीं रहते और वो अंदर ही अंदर मानसिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं और आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं. वही आजकल ऐसे भी देखा जा रहा है कि हम बच्चों के हर इच्छा पूरी करते हैं. जिसे उनको ऐसा लगता है कि जो वो चाहते हैं उनको सब मिल जाता है. अगर कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे कुछ मांगे और उनको वो ना मिले तो उसमें वो मानसिक तौर पर परेशान हो जाते हैं और आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं."

'कैंपस को करना चाहिए बच्चों से संवाद': हरदीप लाल जोशी ने कहा कि "नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में हाल ही में आत्महत्या करने के मामले में प्रशासन का भी रोल बताया जा रहा है कि वहां पर प्रोफेसर्स के द्वारा बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता. ये बिल्कुल गलत है. बच्चों से उनकी परेशानी पूछनी चाहिए और उनका समाधान निकालना चाहिए. अगर वहां का प्रबंधन बच्चों से सीधा संवाद करता है अगर महीने में एक बार भी बच्चों से सीधा संवाद करें और उनकी समस्या जाने तो निश्चित तौर पर बहुत से बच्चे मानसिक बीमारी से बाहर आ सकते हैं. संस्थान काफी बड़ा है, लेकिन वहां का मैनेजमेंट कमजोर है. इसलिए वहां पर मैनेजमेंट को मजबूत करने पर भी जोर देना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो."

मानसिक रूप से परेशान बच्चों की कैसे करें पहचान? प्रोफेसर ने कहा कि "मेरे करीब 30 से 40 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे बहुत से मामले देखे हैं कि अगर कोई बच्चा मानसिक तौर पर परेशान होता है, तो उसमें कई बदलाव आते हैं. सबसे पहले उसके खाने उठने बैठने चलने फिरने में बदलाव आता है. उसके सोने की प्रक्रिया में बदलाव आता है. हम सभी को उन सभी चीजों को नोट करना चाहिए. अगर हमें किसी छात्र में इस प्रकार का बदलाव दिखता है, तो हमें उसे बातचीत करनी चाहिए और जाना चाहिए कि ये किस समस्या में है."

'प्रेशर में नहीं जीना चाहिए': उन्होंने कहा कि "इन सभी मामलों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को मानसिक तौर पर मजबूत करने के लिए हमें समय-समय पर उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए. माता-पिता को भी अपने बच्चों पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए. जितने भी बड़े-बड़े संस्थान हैं. वहां के मैनेजमेंट के द्वारा प्रोफेसर के द्वारा बच्चों पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि जिंदगी ज्यादा नंबर लेने में नहीं बल्कि अच्छी जिंदगी जीने में है. ऐसे बहुत से लोग हैं. जो अच्छे नंबर लेते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए. ये सब भविष्य की बातें हैं, लेकिन हमें वर्तमान में प्रेशर में नहीं जीना चाहिए और कम से कम ऐसे बड़े संस्थान में बच्चों से सीधा इंटरेक्शन के लिए एक कमेटी जरूर होनी चाहिए. जिसको वो अपनी समस्या बता सके और उसका समाधान हो सके. इससे बहुत से छात्र मानसिक परेशानी से बाहर आएंगे और इस प्रकार के मामले कम होंगे."

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