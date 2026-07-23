रांची का खंडहर स्कूल! जर्जर भवन, जहरीले सांप और एक शिक्षक के भरोसे 95 बच्चों की पढ़ाई
रांची के हेतू गांव में राजकीयकृत माध्यमिक स्कूल की बदहाली की तस्वीर सामने आई है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : July 23, 2026 at 6:01 AM IST
रांची: राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सटे हेतू गांव स्थित राजकीयकृत माध्यमिक स्कूल की तस्वीर सरकारी शिक्षा व्यवस्था की ताजा स्थिति को दर्शाती है. लगभग 67 साल पुराने बने इस स्कूल का भवन अब खंडहर में तब्दील हो चुका है. बारिश में छत टपकती है, दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका है, कई जगह सरिया बाहर निकल आए हैं और स्कूल परिसर में आए दिन जहरीले सांपों का डर बना रहता है. ऐसे हालात में 90 से अधिक छात्र-छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करते हैं.
स्कूल में सांपों का खतरा
ईटीवी भारत की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में स्कूल की बदहाली की तस्वीर सामने आई है. स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि जहरीले सांपों का निकलना यहां आम बात है. हालात इतने गंभीर हैं कि उन्होंने अपने स्तर पर सांप पकड़ने का औजार तक बना रखा है, जब भी परिसर या कक्षाओं में सांप दिखाई देता है, शिक्षक ही उसे पकड़कर बाहर निकालते हैं. बच्चों के मन में हर समय डर बना रहता है लेकिन पढ़ाई जारी है.
भवन की छत से टपकता पानी
1959 में बने इस भवन का आज तक समुचित जीर्णोद्धार नहीं हुआ है. मानसून के दौरान हालात और बिगड़ गए हैं. प्रधानाचार्य कक्ष से लेकर लगभग सभी कक्षाओं की छत टपक रही है. कई कमरों में बाल्टी और बर्तन रखकर बारिश का पानी रोका जा रहा है. भवन के कई हिस्सों में सरिया बाहर दिखाई दे रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. स्कूल परिसर में लगाया गया सोलर सिस्टम भी लंबे समय से खराब पड़ा है.
प्लस-टू स्कूल विकसित करने की मांग
हैरानी की बात यह है कि स्कूल के पास विद्यालय की खुद की करीब 95 डिसमिल जमीन खाली पड़ी है. शिक्षकों का कहना है कि यदि सरकार चाहे तो यहां नया भवन बनाकर प्लस-टू विद्यालय तक विकसित किया जा सकता है, इससे पूरे इलाके के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी लेकिन सालों से यह जमीन यूं ही खाली है और बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं.
एक शिक्षक के कंधे पर आई पढ़ाई की जिम्मेदारी
स्कूल में कुल छह शिक्षक पदस्थापित हैं लेकिन फिलहाल 5 शिक्षक निर्वाचन आयोग के एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) कार्य में लगाए गए हैं. ऐसे में पूरे स्कूल की जिम्मेदारी सिर्फ एक शिक्षक के कंधों पर आ गई है. एक शिक्षक ही अलग-अलग कक्षाओं में पढ़ाई कराने के साथ-साथ स्कूल का पूरा संचालन संभाल रहे हैं. इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है.
शिकायत के बाद भी नहीं बदले हालात
ईटीवी भारत से बातचीत में छात्रों ने बताया कि बारिश के समय क्लास में बैठना मुश्किल हो जाता है. छत से लगातार पानी टपकता है और सांप निकलने का डर हमेशा बना रहता है. वहीं स्कूल के शिक्षक ने कहा कि भवन की जर्जर स्थिति को लेकर कई बार शिक्षा विभाग को लिखित शिकायत भेजी गई लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है. उन्होंने आगे कहा कि कई बार अपने स्तर पर मरम्मत कराई जाती है लेकिन कुछ समय बाद फिर वही स्थिति हो जाती है.
निरीक्षण के बाद होगी भवनों की मरम्मत: DEO
इस पूरे मामले पर रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने ईटीवी भारत से कहा कि स्कूल के कुछ कमरों की पहले मरम्मत कराई गई थी. उन्होंने कहा कि ईटीवी भारत के माध्यम से मामला उनके संज्ञान में आया है. वह खुद विद्यालय जाकर स्थिति की जांच करेंगे. यदि भवन की स्थिति गंभीर पाई जाती है तो आवश्यक कार्रवाई और मरम्मत के लिए पहल की जाएगी.
शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल
राजधानी रांची के बीचों-बीच, एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर स्थित इस सरकारी विद्यालय की तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े करती है. जब बच्चे जर्जर भवन में, जहरीले सांपों के बीच और सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई करने को मजबूर हो, तब यह सिर्फ एक स्कूल की समस्या नहीं बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था की प्राथमिकताओं पर बड़ा सवाल है.
अब देखना होगा कि ईटीवी भारत की इस पड़ताल के बाद शिक्षा विभाग सिर्फ जांच तक सीमित रहता है या फिर इस स्कूल के बच्चों को सुरक्षित और बेहतर माहौल देने के लिए ठोस कदम भी उठाता है.
ये भी पढ़ें- झिझक से आत्मविश्वास के सफर में सरकारी स्कूल के बच्चों का हमराही बना ‘रांची स्पीक’, शिक्षा विभाग की सार्थक पहल
धनबाद के आवासीय स्कूल में बवाल, बच्चों से मारपीट और टॉयलेट साफ कराने का आरोप
धनबाद में रैगिंग के बाद छात्र की पिटाई को लेकर अभिभावकों का हंगामा, बवाल के बाद आरोपी छात्र को स्कूल से निकाला