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सोनाहातू के राजकीयकृत मध्य विद्यालय की बदहाल तस्वीर, बरगद पेड़ तले होती है पढ़ाई

रांची के सोनाहातू के राजकीयकृत मध्य विद्यालय सावडीह का भवन जर्जर हो चुका है. पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं.

DILAPIDATED SCHOOL IN RANCHI
जर्जर हालत में सरकारी स्कूल भवन (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 18, 2026 at 2:18 PM IST

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रांची: बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बच्चे. सामने दरी और बोरा. ऊपर खुला आसमान और बगल में खड़ा जर्जर स्कूल भवन. यह तस्वीर किसी पुराने दौर की नहीं, बल्कि झारखंड की वर्तमान सरकारी शिक्षा व्यवस्था की हकीकत बयां कर रही है. मामला रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड स्थित हेसाडीह पंचायत के राजकीयकृत मध्य विद्यालय सावडीह का है. जहां 130 बच्चे वर्षों से खतरे और मजबूरी के बीच पढ़ाई करने को विवश हैं.

टूट कर गिरता रहता है छत का प्लास्टर

विद्यालय भवन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि शिक्षक भी बच्चों को कमरों के अंदर बैठाने से डरते हैं. छत का प्लास्टर टूटकर गिर रहा है. दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और कई कमरे पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं. ऐसे में अधिकांश कक्षाएं बरगद के पेड़ के नीचे संचालित की जा रही हैं.

जानकारी देते स्कूल के शिक्षक (ईटीवी भारत)

धूप के साथ खिसकती है बच्चों की चटाई

विद्यालय में पहली से आठवीं कक्षा तक कुल 130 बच्चे नामांकित हैं. यहां चार सरकारी शिक्षक और एक सहायक आचार्य पदस्थापित हैं, लेकिन बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त सुरक्षित कमरे नहीं हैं. स्कूल परिसर में मौजूद बरगद का पेड़ ही बच्चों की पढ़ाई का सहारा बना हुआ है. पेड़ के नीचे दरी, चटाई और बोरा बिछाकर बच्चों को क्लासवार बैठाया जाता है. धूप बढ़ने पर शिक्षक बच्चों के साथ छाया की दिशा में खिसकते रहते हैं. गर्मी, धूल भरी आंधी और बारिश के बीच किसी तरह पठन-पाठन जारी है.

बारिश होते ही आधे बच्चों को भेजना पड़ता है घर

विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक बलराम महतो ने बताया कि सातवीं और आठवीं कक्षा के बच्चों को एक ऐसे कमरे में बैठाया जाता है, जिसकी स्थिति थोड़ी बेहतर है, जबकि बाकी सभी बच्चों की पढ़ाई खुले में होती है. उन्होंने कहा कि बारिश होने पर बच्चों को कार्यालय में एडजस्ट करना पड़ता है. अगर बच्चे ज्यादा होते हैं तो आधे बच्चों को घर भेजना मजबूरी बन जाती है. पिछले चार से पांच वर्षों से विद्यालय की यही स्थिति बनी हुई है और विभाग को इसकी जानकारी भी दी जा चुकी है.

dilapidated school in ranchi
पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर बच्चे (ईटीवी भारत)

स्कूल में बच्चों को पढ़ाना असुरक्षित

विद्यालय के सहायक आचार्य गंगा सागर मंडल ने बताया कि भवन और बरामदे की स्थिति इतनी खराब है कि अंदर बैठाना सुरक्षित नहीं है. ऐसे में बरगद के पेड़ के नीचे ही समूह बनाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है. उन्होंने कहा कि धूप बढ़ने पर पेड़ की छाया जिस तरफ जाती है, शिक्षक बच्चों के साथ दरी और चटाई भी उसी दिशा में खिसकाते रहते हैं. बारिश होने पर काफी परेशानी होती है और ज्यादा बच्चे होने पर उन्हें घर भेजना पड़ता है.

2022 से शिकायत, लेकिन अब तक नहीं हुई पहल

विद्यालय प्रबंधन के अनुसार वर्ष 2022 से लगातार शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों को आवेदन और मांग पत्र सौंपे जा चुके हैं. इसके बावजूद अब तक न तो भवन की मरम्मत हुई और न ही नए भवन निर्माण की दिशा में कोई ठोस पहल नजर आई. जर्जर छत से पानी टपकना और प्लास्टर गिरना किसी बड़े हादसे की आशंका को लगातार बढ़ा रहा है. स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि अगर समय रहते व्यवस्था नहीं बदली गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

dilapidated school in ranchi
जर्जर स्कूल भवन (ईटीवी भारत)

प्रशासन ने स्कूल शिफ्ट करने की कही बात

जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने फोन पर बताया कि विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए फिलहाल स्कूल को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट करने की प्रक्रिया की जाएगी. साथ ही नए भवन निर्माण को लेकर भी पहल की जाएगी. हालांकि बड़ा सवाल यही है कि आखिर वर्षों से शिकायत के बावजूद बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा को लेकर जिम्मेदार विभाग अब तक गंभीर क्यों नहीं हुआ. ग्रामीण इलाके का यह स्कूल आज भी उस सरकारी व्यवस्था की तस्वीर दिखा रहा है, जहां बच्चे बेहतर शिक्षा नहीं, बल्कि सुरक्षित जगह पर बैठकर पढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं.

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