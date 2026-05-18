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सोनाहातू के राजकीयकृत मध्य विद्यालय की बदहाल तस्वीर, बरगद पेड़ तले होती है पढ़ाई

रांची: बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बच्चे. सामने दरी और बोरा. ऊपर खुला आसमान और बगल में खड़ा जर्जर स्कूल भवन. यह तस्वीर किसी पुराने दौर की नहीं, बल्कि झारखंड की वर्तमान सरकारी शिक्षा व्यवस्था की हकीकत बयां कर रही है. मामला रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड स्थित हेसाडीह पंचायत के राजकीयकृत मध्य विद्यालय सावडीह का है. जहां 130 बच्चे वर्षों से खतरे और मजबूरी के बीच पढ़ाई करने को विवश हैं.

टूट कर गिरता रहता है छत का प्लास्टर

विद्यालय भवन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि शिक्षक भी बच्चों को कमरों के अंदर बैठाने से डरते हैं. छत का प्लास्टर टूटकर गिर रहा है. दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और कई कमरे पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं. ऐसे में अधिकांश कक्षाएं बरगद के पेड़ के नीचे संचालित की जा रही हैं.

जानकारी देते स्कूल के शिक्षक (ईटीवी भारत)

धूप के साथ खिसकती है बच्चों की चटाई

विद्यालय में पहली से आठवीं कक्षा तक कुल 130 बच्चे नामांकित हैं. यहां चार सरकारी शिक्षक और एक सहायक आचार्य पदस्थापित हैं, लेकिन बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त सुरक्षित कमरे नहीं हैं. स्कूल परिसर में मौजूद बरगद का पेड़ ही बच्चों की पढ़ाई का सहारा बना हुआ है. पेड़ के नीचे दरी, चटाई और बोरा बिछाकर बच्चों को क्लासवार बैठाया जाता है. धूप बढ़ने पर शिक्षक बच्चों के साथ छाया की दिशा में खिसकते रहते हैं. गर्मी, धूल भरी आंधी और बारिश के बीच किसी तरह पठन-पाठन जारी है.

बारिश होते ही आधे बच्चों को भेजना पड़ता है घर

विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक बलराम महतो ने बताया कि सातवीं और आठवीं कक्षा के बच्चों को एक ऐसे कमरे में बैठाया जाता है, जिसकी स्थिति थोड़ी बेहतर है, जबकि बाकी सभी बच्चों की पढ़ाई खुले में होती है. उन्होंने कहा कि बारिश होने पर बच्चों को कार्यालय में एडजस्ट करना पड़ता है. अगर बच्चे ज्यादा होते हैं तो आधे बच्चों को घर भेजना मजबूरी बन जाती है. पिछले चार से पांच वर्षों से विद्यालय की यही स्थिति बनी हुई है और विभाग को इसकी जानकारी भी दी जा चुकी है.