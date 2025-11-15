Bihar Election Results 2025

छात्राओं ने सोहराय कला से तैयार ड्रेस पहन सड़कों पर किया कैटवॉक, बोली- अब फैशन में हजारीबाग की भी होगी धमक

हजारीबाग में छात्राओं ने सड़क पर कैटवॉक कर सोहराय कला को प्रदर्शित किया. छात्राओं के इस अंदाज की लोगों ने सराहना की.

कैटवॉक करती छात्राएं (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 15, 2025 at 2:00 PM IST

हजारीबाग: झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. सरकार की ओर से स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड की सभ्यता संस्कृति के बारे में लोगों को बताया जा रहा है. इसी कड़ी में जिला के कुछ छात्र-छात्राएं हजारीबाग के 5000 साल पुराने सोहराय कला को प्रदर्शित किया है. छात्राओं ने सड़क पर कैटवॉक कर लोगों को इस कला के बारे में जानकारी भी दी.

सड़क पर कैटवॉक

हजारीबाग की अपनी 5000 साल पुरानी लोक कला सोहराय गुफा, कंदरा, गांव की दीवारों से निकलकर अब फैशन की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है. राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड की संस्कृति से लोगों को अवगत कराया जा रहा है. इस आयोजन में हजारीबाग की जीआई टैग प्राप्त 5000 साल पुरानी सोहराय कला भी देखने को मिली. 10 युवक-युवतियों की टोली ने सोहराय कला को कपड़ा पर उकेर कर सड़क पर उतरी. जिसे देख लोगों ने जमकर तारीफ की.

सोहराय कला के बारे में जानकारी देते निदेशक और छात्राएं (ETV BHARAT)

फैशन की दुनिया में सोहराय कला की होगी धमक

सोहराय पर काम करने वाले तरंग ग्रुप के निदेशक अमित कुमार गुप्ता कहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को इस कला के बारे में जानकारी प्राप्त हो, हर घर तक पहुंचे. इसे देखते हुए यह प्रयास किया गया है. सड़कों पर कैटवॉक करती युवतियों का भी कहना है कि अब वह दिन दूर नहीं है कि पेरिस के फैशन की दुनिया में हजारीबाग की धमक पहुंचेगी.

हाथों से इस कला को कपड़े पर उकेरा गया है. आमतौर पर मॉडल किसी होटल में कैटवॉक करती हैं. लेकिन हम लोग हजारीबाग की सड़कों पर कैटवॉक कर रहे हैं, ताकि इस कला के बारे में लोगों को जानकारी हो. युवाओं की टोली काबिले तारीफ है. हजारीबाग की ही 5000 साल पुरानी जीआई टैग कला को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प बना लिया है. ताकि कला अगली पीढ़ी तक पहुंचे सके.

सोहराई कला
SOHRAI ART
HAZARIBAG
झारखंड स्थापना दिवस
JHARKHAND FOUNDATION DAY

