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दिल्ली में लाठीचार्ज का विरोध: जोधपुर में छात्रों एवं युवक कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री प्रधान से मांगा इस्तीफा

विद्यार्थियों ने केंद्र सरकार एवं पीएम मोदी के प्रति जताया आक्रोश. मंत्री प्रधान को हटाने की मांग की.

Students protesting in Jodhpur
जोधपुर में प्रदर्शन करते छात्र (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 2:01 PM IST

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जोधपुर: नीट पेपर लीक एवं दिल्ली में लाठीचार्ज के विरोध एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के समर्थन में विभिन्न जगह प्रदर्शन का सिलसिला जारी है. सीजेपी के आह्वान पर जोधपुर में छात्रों के संगठन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने पर सड़क पर एक जगह बैठ कर छात्रों ने विरोध जताया. नारेबाजी एवं मौन प्रदर्शन किया. छात्रों ने नीट पेपर लीक प्रकरण में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. उधर, युवक कांग्रेस ने भी प्रधान के इस्तीफे की मांग लेकर जोधपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारी छात्र बोले, जंतर मंतर के बाद छात्रों पर लाठीचार्ज की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को लेनी होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो जारी कर कह रहे हैं कि मामला गंभीर है. सरकार कठोर कानून उठा रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, जो बहुत गलत है. शिक्षा मंत्री प्रधान की जिम्मेदारी तय कर उनको हटाना ही होगा. छात्रों ने तख्तियां थाम रखी थी, जिसमें कई तरह के स्लोगन लिखे थे. हर तख्ती में सरकार के खिलाफ नारा लिखा था और आक्रोश नजर आ रहा था. छात्रों ने कहा कि हम इस देश के बच्चे हैं तो सरकार हमसे ऐसा सुलूक कैसे कर सकती है.

जोधपुर में प्रदर्शन करते युवा (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: रात 12 बजे पीएम मोदी का छात्रों को संदेश, 'पेपर लीक पर बनेगा सख्त कानून, जल्द आएगा बिल!' - FAST TRACK COURT

Youth Congress workers protesting at the Jodhpur Collectorate.
जोधपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते युवक कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Jodhpur)

युवक कांग्रेस का प्रदर्शन: जिला कलेक्ट्रेट के बाहर युवक कांग्रेस ने भी पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्याग पत्र की मांग लेकर प्रदर्शन किया. युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए. कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेड्स पर चढ़ गए. इनको उतारने को पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी. करीब एक घंटे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की. युवक कांग्रेस के जोधपुर देहात अध्यक्ष पुखराज दिवराया ने बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी छात्र हित में और देश की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. सरकार को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना ही होगा.

पढ़ें:दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में सड़कों पर उतरे कोटा के छात्र, सड़क पर बैठकर किया जाम

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