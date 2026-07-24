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दिल्ली में लाठीचार्ज का विरोध: जोधपुर में छात्रों एवं युवक कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री प्रधान से मांगा इस्तीफा

जोधपुर: नीट पेपर लीक एवं दिल्ली में लाठीचार्ज के विरोध एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के समर्थन में विभिन्न जगह प्रदर्शन का सिलसिला जारी है. सीजेपी के आह्वान पर जोधपुर में छात्रों के संगठन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने पर सड़क पर एक जगह बैठ कर छात्रों ने विरोध जताया. नारेबाजी एवं मौन प्रदर्शन किया. छात्रों ने नीट पेपर लीक प्रकरण में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. उधर, युवक कांग्रेस ने भी प्रधान के इस्तीफे की मांग लेकर जोधपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारी छात्र बोले, जंतर मंतर के बाद छात्रों पर लाठीचार्ज की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को लेनी होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो जारी कर कह रहे हैं कि मामला गंभीर है. सरकार कठोर कानून उठा रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, जो बहुत गलत है. शिक्षा मंत्री प्रधान की जिम्मेदारी तय कर उनको हटाना ही होगा. छात्रों ने तख्तियां थाम रखी थी, जिसमें कई तरह के स्लोगन लिखे थे. हर तख्ती में सरकार के खिलाफ नारा लिखा था और आक्रोश नजर आ रहा था. छात्रों ने कहा कि हम इस देश के बच्चे हैं तो सरकार हमसे ऐसा सुलूक कैसे कर सकती है.