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अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर छात्रों का प्रदर्शन, दवा-जांच की सुविधा नहीं मिलने का आरोप

कॉलेज गेट पर प्रदर्शन करते स्टूडेंट्स ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: एमआईए थाना क्षेत्र स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया. छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर स्टूडेंट वेलफेयर फंड की राशि का उपयोग नहीं करने के साथ ही अस्पताल में पर्याप्त दवा और जरूरी जांच सुविधा उपलब्ध नहीं होने के आरोप लगाए. प्रदर्शन से मुख्य द्वार पर कुछ समय आवागमन बाधित हुआ. अस्पताल आए मरीजों तथा परिजनों को परेशानी हुई. एक एंबुलेंस गेट पर अटकी रही.