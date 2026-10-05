अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर छात्रों का प्रदर्शन, दवा-जांच की सुविधा नहीं मिलने का आरोप
छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर स्टूडेंट वेलफेयर फंड की राशि का उपयोग नहीं करने का आरोप जड़ा.
Published : October 5, 2026 at 4:33 PM IST
अलवर: एमआईए थाना क्षेत्र स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया. छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर स्टूडेंट वेलफेयर फंड की राशि का उपयोग नहीं करने के साथ ही अस्पताल में पर्याप्त दवा और जरूरी जांच सुविधा उपलब्ध नहीं होने के आरोप लगाए. प्रदर्शन से मुख्य द्वार पर कुछ समय आवागमन बाधित हुआ. अस्पताल आए मरीजों तथा परिजनों को परेशानी हुई. एक एंबुलेंस गेट पर अटकी रही.
प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष डॉ. कुणाल शर्मा ने बताया, कॉलेज में यूजी, पीजी समेत अन्य पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों से स्टूडेंट वेलफेयर फंड के नाम पर हर साल 5 हजार रुपए लिए जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया, बीते डेढ़ साल से इस फंड से विद्यार्थियों के हित में कोई राशि खर्च नहीं की गई. इस अवधि में कॉलेज स्तर पर कल्चरल और स्पोर्ट्स गतिविधियां भी नहीं की गईं.
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बिलों का भुगतान नहीं: यूनियन अध्यक्ष डॉ. कुणाल शर्मा एवं डॉ. करण कुमार ने बताया कि छात्रों ने अपने स्तर पर कुछ सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां की. इन पर छात्रों ने खुद खर्च किया, लेकिन संबंधित बिलों का भुगतान अब तक नहीं किया गया. स्टूडेंट वेलफेयर फंड और लंबित भुगतान को लेकर कॉलेज प्रशासन को कई बार ज्ञापन और रिप्रेजेंटेशन दिए. छात्रों ने डीन से भी बातचीत का प्रयास किया. हर बार फाइल मुख्यालय भेजने और प्रक्रिया चलने की बात कही, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. उन्होंने मांग की, स्टूडेंट वेलफेयर फंड की राशि का उपयोग विद्यार्थी हित में किया जाए. जिन गतिविधियों पर छात्रों ने अपने स्तर पर खर्च किया, उनके लंबित बिलों का भुगतान किया जाए.
चार दवा लिखने पर एक मिलती: यूनियन अध्यक्ष शर्मा ने अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर मरीज को चार दवा लिखता है तो इनमें केवल एक दवा ही अस्पताल से मिल पाती है. इससे मरीजों को बाकी दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती है. अस्पताल में जांच सुविधाओं को लेकर भी परेशानी है. सामान्य और जरूरी जांचों के लिए भी मरीजों और छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है. सीबीसी जैसी बेसिक जांच के लिए भी भटकना पड़ता है.
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छात्रों की मांगों पर बात: उन्होंने कहा, अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था और दवा उपलब्धता को लेकर कॉलेज प्रशासन को पहले भी अवगत कराया था. इसके बावजूद उनकी ओर से अपेक्षित सुधार नहीं होने के कारण प्रदर्शन को मजबूर होना पड़ा. ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. ओपी लखवानी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के इंटर्न छात्रों से मांगों को लेकर बात की जा रही है. छात्रों की मांगों का जल्द समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं.
दिल्ली मुख्यालय जाने की चेतावनी: अध्यक्ष शर्मा ने कहा, हमारी मांगें लंबे समय से कॉलेज प्रशासन के समक्ष रखी जा रही है. जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वे ईएसआईसी के दिल्ली स्थित मुख्यालय तक जाकर अपनी मांगों को उठाएंगे. शर्मा ने कहा कि उनका उद्देश्य कॉलेज में विद्यार्थियों को सुविधाओं और अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार कराना है. उन्होंने प्रशासन से स्टूडेंट वेलफेयर फंड की पारदर्शी तरीके से उपयोग की जानकारी देने, लंबित बिलों का भुगतान तथा अस्पताल में दवाइयों और जांच सुविधाओं को सुचारु करने की मांग की.
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