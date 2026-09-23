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राजकीय पीजी कॉलेज बेरीनाग में धरने पर बैठे छात्र, पुलिस से तीखी बहस, जानिए पूरा मामला

" महाविद्यालय परिसर से बाहर पेट्रोल लाने की सूचना मिली थी. छात्रों को समझा दिया गया है. लिंगदोह के नियमों के तहत चुनाव होगा. चुनाव लड़ने के लिए 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य है. "- प्रो. बीएम पांडे, प्राचार्य, राजकीय पीजी कॉलेज बेरीनाग

पुलिस और प्राचार्य प्रो. बीएम पांडे ने छात्रों के साथ बैठक की. वहीं, बैठक में लिंगदोह के नियमों के आधार पर चुनाव करने एवं 75 फीसदी उपस्थिति जिसकी पूरी होगी, उसको ही चुनाव लड़ने देने की बात कही गई. साथ ही लिंगदोह का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही.

इसी दौरान एक एबीवीपी कार्यकर्ता पेट्रोल की बोतल लेकर महाविद्यालय परिसर में पहुंचा, तो छात्र-छात्राओं में हडकंप मच गया. बाद में समझाने बुझाने के बाद पेट्रोल की बोतल फेंक दी. महाविद्यालय प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही वरिष्ठ उप निरीक्षक हरीश कोंरगा के नेतृत्व में पुलिस टीम महाविद्यालय पहुंची. जहां पर प्रदर्शन कर रहे छात्राओं को समझाया.

बेरीनाग: आगामी 29 सितंबर को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग में छात्र संघ चुनाव होने हैं. ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य किया गया है, लेकिन 75 फीसदी उपस्थिति न होने से छात्र संघ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे एबीवीपी प्रत्याशी समेत तीन पदाधिकारी बाहर कर दिए गए. जिस पर संबंधित प्रत्याशियों और समर्थकों ने कॉलेज परिसर में हंगामा एवं नारेबाजी करना शुरू कर दिया.

इस दौरान छात्रों ने पिछले साल भांति इस बार भी छात्र संघ चुनाव लड़ने की अनुमति देने की मांग पर अड़े रहे. छात्र संघ चुनाव को लेकर महाविद्यालय में माहौल गरमाया हुआ है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष के दो दावेदार हैं, तो वहीं एनएसयूआई भी अपना प्रत्याशी घोषित कर रहा है.

"छात्रों के द्वारा हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम महाविद्यालय परिसर में पहुंच गई थी. महाविद्यालय में पेट्रोल लाने की कोई जानकारी नहीं मिली है. कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."- हरीश कोंरगा, वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली, बेरीनाग

धरने में बैठे छात्र संघ अध्यक्ष के दावेदार, 75 फीसदी उपस्थिति की अनिवार्यता हटाने की मांग: छात्र संघ चुनाव में 75 फीसदी उपस्थिति की अनिवार्यता से गुस्साए छात्र संघ अध्यक्ष की दावेदारी करने वाले प्रत्याशी बबीता असवाल और गौरव बोरा बुधवार देर शाम 4 बजे से अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे गए.

राजकीय पीजी कॉलेज बेरीनाग में पुलिस (फोटो- ETV Bharat)

उनका साफ कहना है कि जब तक 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्यता का आदेश निरस्त नहीं होता है, वो धरने से उठने वाले नहीं है. उधर, सूचना मिलते ही वरिष्ठ उप निरीक्षक हरीश कोंरगा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और धरने में बैठे छात्रों से उठने की अपील की. इस दौरान छात्राओं ने जब तक 75 फीसदी उपस्थिति का आदेश निरस्त नहीं होता है, तब तक धरने में बैठने का ऐलान कर दिया.

इस दौरान छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी बहस भी हुई. पुलिसकर्मियों ने जबरन धरने पर बैठे अध्यक्ष के प्रत्याशियों को उठाया. जिससे गुस्साए कॉलेज के छात्रों ने गेट के बाहर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया. बता दें कि बबीता असवाल एबीवीपी की प्रत्याशी हैं. कॉलेज में एबीवीपी के अध्यक्ष के दो प्रत्याशी खड़े हैं.

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