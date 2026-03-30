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RU में सत्र लेट से नाराज बीएससी नर्सिंग छात्र-छात्राओं ने किया घेराव, परीक्षा-रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग

सत्र लेट होने पर छात्र-छात्राओं का घेराव ( Etv Bharat )