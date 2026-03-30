RU में सत्र लेट से नाराज बीएससी नर्सिंग छात्र-छात्राओं ने किया घेराव, परीक्षा-रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग
रांची विश्वविद्यालय में सत्र लेट होने पर छात्र-छात्राओं ने घेराव कर अपनी मांगों को यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने रखा.
Published : March 30, 2026 at 6:13 PM IST
रांची: लगातार लेट हो रहे सत्र को लेकर रांची विश्वविद्यालय के बीएससी नर्सिंग के छात्र-छात्राओं का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है. सोमवार को करीब 500 से अधिक विद्यार्थी विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर घेराव किया. यह आंदोलन एनएसयूआई छात्र संगठन के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड के अलावा लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के छात्र भी शामिल हुए.
एग्जाम में देरी से छात्र परेशान
छात्रों का कहना है कि वे रिम्स में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो रहा है. 2023-26, 2024-27 और 2024-28 सत्र के विद्यार्थी इस देरी से सबसे ज्यादा परेशान हैं. कई छात्रों का अब तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाया है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है. स्थिति यह है कि 2022-26 सत्र के छात्रों की अब तक केवल दो सेमेस्टर की ही परीक्षा हो पाई है, जबकि कोर्स काफी आगे बढ़ जाना चाहिए था.
विश्वविद्यालय ने नहीं सुनी छात्रों की समस्या
प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि इससे पहले 2 फरवरी को भी उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, लगातार आश्वासन मिलने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं होने से मजबूर होकर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है.
प्रभावित हो रही है पढ़ाई
छात्रों का कहना है कि परीक्षा और रिजल्ट में देरी के कारण उनके करियर पर सीधा असर पड़ रहा है और आगे की पढ़ाई एवं नौकरी के अवसर भी प्रभावित हो रहे हैं. आंदोलन में शामिल छात्रों ने साफ कहा कि वे लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी परेशानियों को गंभीरता से नहीं ले रहा है. उनका आरोप है कि कई बार लिखित शिकायत करने के बावजूद सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है. ऐसे में अब उनके पास विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था.
छात्रों द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी
छात्रों ने मांग की है कि लंबित परीक्षाएं जल्द आयोजित किए जाए और रिजल्ट समय पर जारी किया जाए. इसके साथ ही सत्र को नियमित करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या दोबारा न हो. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.
विसंगतियों को दूर करने पर हो रहा है काम: विश्वविद्यालय प्रशासन
वहीं इस पूरे मामले पर रांची विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सत्र में आई विसंगतियों को दूर करने की प्रक्रिया चल रही है. अधिकारियों के मुताबिक, जल्द ही लंबित रिजल्ट प्रकाशित किए जाएंगे और सत्र को नियमित करने के लिए भी प्रयास तेज कर दिए गए हैं. हालांकि, छात्रों का कहना है कि अब उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए.
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