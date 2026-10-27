LU के छात्र ने क्रिकेटर्स के लिये बनाई खास डिवाइस, कानपुर के छात्र ने बैम्बू चौकस के मिश्रण से तैयार किया कम्फर्ट स्नीकर्स!
कानपुर में इनोवेटिव एंड एलीवेट 2026 कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने अपने आइडियाज को स्टार्टअप के रूप में प्रदर्शित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 4:42 PM IST
कानपुर : कहा जाता है, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए कड़ी मेहनत, लगन आपके अंदर होनी चाहिए. इस सफलता की बानगी लगातार दो दिनों तक तब दिखी, जब एकेटीयू की ओर से शहर के एलेनहाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाॅजी में सूबे के 43 कॉलेजों के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने इनोवेटिव एंड एलीवेट 2026 कार्यक्रम में अपने शानदार आइडियाज को स्टार्टअप के रूप में प्रदर्शित किया.
छात्रों ने फ्रॉम प्रोटोटाइप टू प्रॉफिटेबल स्टार्टअप की थीम पर जो स्टार्टअप प्रदर्शित किए, उन्हें देख एक समय अतिथि भी हैरान रह गए. लखनऊ विवि के छात्र शरद सिंह के स्टार्टअप को देखने के बाद उन्हें प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार दिया गया, जिसके तहत 15 हजार रुपये मिले. इसके साथ ही दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले छात्र-छात्राओं को भी सम्मानित किया गया. संस्थान के सीएमडी मुख्तारुअल अमीन, संयुक्त सचिव जावेद हाशमी समेत अन्य अतिथियों ने छात्रों के हुनर को देखा और उसे सराहा.
बैम्बू चौकस के मिश्रण से बनाया स्मार्ट स्नीकर्स : यशोदा नगर निवासी छात्र योगेश मिश्रा ने दावा किया कि उन्होंने अपने शोध कार्य के दौरान एक ऐसा स्नीकर्स बनाया, जिसमें बैम्बू चोकस की पैडिंग की गई. उन्होंने बताया कि बैम्बू चोकस का मिश्रण आमतौर पर दवाइयों के बनाने में उपयोग किया जाता है.
उन्होंने बताया कि जब इसके मिश्रण की पैडिंग होती है, यह एक्यूप्रेशर पंचर प्वाइंट्स को प्रेस करने में सहायक साबित होता है. जिसके चलते इस स्नीकर्स को पहनने वालों को पैर में बहुत आराम मिलता है. उन्हें स्नीकर्स से कोई परेशानी नहीं होती. न तो पैरों में पसीना आता है, न किसी तरह की त्वचा संबंधी दिक्कतें होती हैं. उन्होंने बताया कि जो स्नीकर्स बनाए थे उनमें आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके नई डिजाइंस भी क्रिएट की गई थीं.
लखनऊ विवि में बीटेक के छात्र शरद सिंह ने दावा किया कि उन्होंने एक ऐसी डिवाइस तैयार की जो क्रिकेटर्स के लिए बहुत फायदेमंद है. उन्होंने कहा कि जब क्रिकेटर्स के पोज सही नहीं होते हैं तो उनकी फॉर्म खराब होती है. साथ ही उनकी इंजरी बढ़ती जाती है. उन्होंने बताया कि उनकी डिवाइस में शरीर के 33 मेटा डेटा प्वाइंट्स का डाटा रीड किया जा सकता है.
उन्होंने बताया कि इसके लिए डिवाइस से टू डी इमेजेज तैयार होती हैं, जो सही पोज की तस्वीर सामने लाती है. उन्होंने बताया कि डिवाइस में इनर्शियल सेंसर का प्रयोग किया गया है. जिनकी मदद से हम बैट का स्विंग, रोटेशनल वेलोसिटी, बैट की वैलोसिटी समेत कई अन्य जानकारियां हासिल कर सकते हैं. डिवाइस के अलावा किसी भी स्मार्टफोन के कैमरे की मदद से भी हम क्रिकेटर्स के पोज का पता लगा सकते हैं.
कार्यक्रम में मौजूद निजी स्कूल के छात्र हरबंश ने दावा किया कि उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक आधारित एक ऐसा एप तैयार किया है, जिसमें एक नोटिफिकेशन आने के बाद वह सारे टास्क खुद करता है. बानगी के तौर पर कहा कि अब अगर हमारे फोन में कीज डॉट एआई एप है, तो हमें किसी मेल, वाट्सएप के जवाब भेजने की जरूरत नहीं. इस एप की मदद से सारे जवाब खुद ब खुद पहुंच जाते हैं. हालांकि, आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगा उस पर कुछ कमांड्स देने होंगे. इसे हर एप यूजर के लिए पर्सनालाइज किया गया है.
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