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LU के छात्र ने क्रिकेटर्स के लिये बनाई खास डिवाइस, कानपुर के छात्र ने बैम्बू चौकस के मिश्रण से तैयार किया कम्फर्ट स्नीकर्स!

कानपुर में इनोवेटिव एंड एलीवेट 2026 का आयोजन ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : कहा जाता है, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए कड़ी मेहनत, लगन आपके अंदर होनी चाहिए. इस सफलता की बानगी लगातार दो दिनों तक तब दिखी, जब एकेटीयू की ओर से शहर के एलेनहाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाॅजी में सूबे के 43 कॉलेजों के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने इनोवेटिव एंड एलीवेट 2026 कार्यक्रम में अपने शानदार आइडियाज को स्टार्टअप के रूप में प्रदर्शित किया.

छात्रों ने दिखाए नवाचार (Video credit: ETV Bharat) छात्रों ने फ्रॉम प्रोटोटाइप टू प्रॉफिटेबल स्टार्टअप की थीम पर जो स्टार्टअप प्रदर्शित किए, उन्हें देख एक समय अतिथि भी हैरान रह गए. लखनऊ विवि के छात्र शरद सिंह के स्टार्टअप को देखने के बाद उन्हें प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार दिया गया, जिसके तहत 15 हजार रुपये मिले. इसके साथ ही दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले छात्र-छात्राओं को भी सम्मानित किया गया. संस्थान के सीएमडी मुख्तारुअल अमीन, संयुक्त सचिव जावेद हाशमी समेत अन्य अतिथियों ने छात्रों के हुनर को देखा और उसे सराहा.



बैम्बू चौकस के मिश्रण से बनाया स्मार्ट स्नीकर्स : यशोदा नगर निवासी छात्र योगेश मिश्रा ने दावा किया कि उन्होंने अपने शोध कार्य के दौरान एक ऐसा स्नीकर्स बनाया, जिसमें बैम्बू चोकस की पैडिंग की गई. उन्होंने बताया कि बैम्बू चोकस का मिश्रण आमतौर पर दवाइयों के बनाने में उपयोग किया जाता है. छात्रों ने दिखाए नवाचार (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि जब इसके मिश्रण की पैडिंग होती है, यह एक्यूप्रेशर पंचर प्वाइंट्स को प्रेस करने में सहायक साबित होता है. जिसके चलते इस स्नीकर्स को पहनने वालों को पैर में बहुत आराम मिलता है. उन्हें स्नीकर्स से कोई परेशानी नहीं होती. न तो पैरों में पसीना आता है, न किसी तरह की त्वचा संबंधी दिक्कतें होती हैं. उन्होंने बताया कि जो स्नीकर्स बनाए थे उनमें आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके नई डिजाइंस भी क्रिएट की गई थीं.

