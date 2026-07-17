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राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों में दिखा जबरदस्त उत्साह, देशभर से पहुंचे स्टूडेंट्स

'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में छात्रों का हुजूम ( फोटो- ETV Bharat )