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राजस्थान में गवर्मेंट मेडिकल सीट पर एडमिशन लेने पर भरना होगा 2 साल का सर्विस बॉन्ड, सरकारी सेवा नहीं करने पर 10 लाख जुर्माना

नीट परीक्षा देने के लिए कतार में लगे स्टूडेंट्स ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड राजस्थान की ऑल इंडिया व 85 फीसदी स्टेट कोटा के तहत सरकारी व राजमेस सरकारी सीट पर एडमिशन के लिए सर्विस बॉन्ड भरना होगा. इसमें आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट आवंटित किए जाने पर सर्विस बांड की अनिवार्यता लागू की गई है. इस संबंध में राजस्थान स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड की नीट यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नोटिफिकेशन के साथ ही सर्विस बांड का परफॉर्मा भी जारी किया है. यह बांड 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भरकर जमा किया जाना है. इस सर्विस बांड में 4 शर्तें दी है. ऑल इंडिया कोटा व 85 फीसदी राजस्थान स्टेट कोटा के तहत एनआरआई व मैनेजमेंट सीटों पर प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेवा बांड की शर्त लागू की गई है. पढ़ें: NEET UG 2026: राजस्थान की काउंसलिंग में 7433 MBBS सीटें, कम फीस वाली महज 2274