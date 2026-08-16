राजस्थान में गवर्मेंट मेडिकल सीट पर एडमिशन लेने पर भरना होगा 2 साल का सर्विस बॉन्ड, सरकारी सेवा नहीं करने पर 10 लाख जुर्माना
गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट आवंटित किए जाने पर सर्विस बांड की अनिवार्यता लागू की गई है.
Published : August 16, 2026 at 4:04 PM IST
कोटा: मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड राजस्थान की ऑल इंडिया व 85 फीसदी स्टेट कोटा के तहत सरकारी व राजमेस सरकारी सीट पर एडमिशन के लिए सर्विस बॉन्ड भरना होगा. इसमें आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट आवंटित किए जाने पर सर्विस बांड की अनिवार्यता लागू की गई है. इस संबंध में राजस्थान स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड की नीट यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नोटिफिकेशन के साथ ही सर्विस बांड का परफॉर्मा भी जारी किया है. यह बांड 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भरकर जमा किया जाना है. इस सर्विस बांड में 4 शर्तें दी है. ऑल इंडिया कोटा व 85 फीसदी राजस्थान स्टेट कोटा के तहत एनआरआई व मैनेजमेंट सीटों पर प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेवा बांड की शर्त लागू की गई है.
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डोमिसाइल की तारीख की अनिवार्यता समाप्त: राजस्थान स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर सूचना लगातार फ्लैश की जा रही है. सूचना के अनुसार विद्यार्थियों के अनुरोध पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी की जाने की भरने से संबंधित ऑनलाइन फील्ड की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है. किसी भी उलझन की स्थिति में विद्यार्थी सपोर्ट ईमेल- support@neetrajasthan.com की सुविधा का उपयोग करें. काउंसलिंग राउंड-1 के राजस्थान राज्य के गवर्नमेंट व प्राइवेट मेडिकल संस्थानों की 7433 सीट है.
बॉन्ड की चार शर्तें
- गवर्नमेंट मेडिकल, राजमेस संस्थानों या आरयूएचएस जयपुर की गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटों पर प्रवेशित स्टूडेंट्स को कोर्स पूरा होने से पहले रिजाइन नहीं कर सकेंगे
- कोर्स पूरा होने के बाद स्टूडेंट को 2 साल तक राज्य सरकार से निर्धारित स्थानों पर मापदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं देनी होगी
- बॉन्ड की सेवा शर्तों के पूरी होने के बाद ही स्टूडेंट को उसके मूल दस्तावेज लौटाए आए जाएंगे
- सेवा बांड की शर्तों का उल्लंघन करने पर स्टूडेंट्स को 10 लाख रुपए, ब्याज व अन्य संभावित राशियों का भुगतान करना होगा
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