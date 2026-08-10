आंदोलन के बीच फंसा जवान, छात्रों ने सुरक्षित बाहर निकाला, लाठीचार्ज के बीच दिखा अनोखा तस्वीर
रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों की भीड़ में एक जवान फंस गया. हालांकि कुछ छात्रों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल दिया.
Published : August 10, 2026 at 3:25 PM IST
रांची: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विधानसभा घेराव सोमवार को उस वक्त तनावपूर्ण हो गया, जब विधानसभा के नजदीक पहुंचने के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प की स्थिति उत्पन्न हो गई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ छात्रों के घायल होने की सूचना है. इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं हैं.
इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने आंदोलन की तस्वीर का एक अलग पहलू दिखाया. लाठीचार्ज के बाद जब भीड़ तितर-बितर होने लगी, उसी दौरान पुलिस का एक जवान छात्रों की भीड़ के बीच फंस गया. जवान को कुछ लोग पकड़कर घसीटने की कोशिश कर रहे थे. तभी वहां मौजूद कुछ छात्र आगे आए और जवान को भीड़ से निकालकर सुरक्षित बाहर कर दिया.
छात्रों ने जवान को पुलिस फोर्स तक पहुंचाया
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हालात तनावपूर्ण होने के बावजूद कुछ छात्रों ने जवान को घेरने या उसके साथ मारपीट करने के बजाय उसकी मदद की. छात्रों ने उसे भीड़ से बाहर निकाला और सुरक्षित रूप से पुलिस बल के पास वापस पहुंचा दिया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें छात्रों को भीड़ के बीच फंसे जवान को सुरक्षित निकालते हुए देखा जा सकता है. आंदोलन के दौरान जहां एक ओर पुलिस की कार्रवाई से छात्रों में आक्रोश दिखाई दिया, वहीं दूसरी ओर छात्रों का यह व्यवहार चर्चा का विषय बन गया.
छात्र नेताओं ने कहा था- आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा
छात्र नेताओं की ओर से लगातार कहा जाता रहा है कि उनका आंदोलन अपनी मांगों को लेकर है और इसे शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा. विधानसभा घेराव के दौरान कई जगहों पर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने और रोकने को लेकर तनाव जरूर बढ़ा, लेकिन जवान को भीड़ से निकालकर सुरक्षित करना छात्रों के इसी दावे को जमीन पर दिखता नजर आया.
छात्रों का कहना है कि उनकी लड़ाई व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ है, किसी पुलिसकर्मी या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है. यही वजह रही कि तनावपूर्ण स्थिति के बीच भी छात्रों के एक समूह ने भीड़ में फंसे जवान की सुरक्षा को प्राथमिकता दी.
जंतर-मंतर की घटनाओं से अलग तस्वीर का दावा
आंदोलन से जुड़े छात्रों का कहना है कि उनका प्रदर्शन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है. वे लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन की बात करते रहे हैं. छात्रों ने इस घटना को इसी संदेश के तौर पर देखा कि विरोध और आक्रोश के बावजूद पुलिसकर्मियों के प्रति हिंसा उनका उद्देश्य नहीं है. विधानसभा घेराव के दौरान एक तरफ जहां पुलिस और छात्रों के बीच टकराव, लाठीचार्ज और चोट की घटनाएं सामने आईं, वहीं दूसरी तरफ छात्रों द्वारा जवान को सुरक्षित निकालने का दृश्य यह संदेश देता नजर आया कि आंदोलनकारियों के बीच भी मानवीय संवेदना और संयम कायम है.
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