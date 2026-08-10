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आंदोलन के बीच फंसा जवान, छात्रों ने सुरक्षित बाहर निकाला, लाठीचार्ज के बीच दिखा अनोखा तस्वीर

भीड़ में फंसे जवान को बाहर निकालते छात्र ( ETV BHARAT )