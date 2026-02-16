SSC परीक्षा केंद्र पर छात्रों का हंगामा, गेट न खुलने पर दीवार फांदकर अंदर कूदी छात्रा; एग्जाम रद्द
डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया समय से प्रवेश न मिलने को लेकर छात्रों ने कॉलेज के गेट पर हंगामा किया था.
कानपुर: संचेडी में सोमवार को एक परीक्षा केंद्र पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एसएससी की ऑनलाइन परीक्षा देने आए सैकड़ों छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया. छात्रों का आरोप था कि निर्धारित समय होने के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने गेट नहीं खोला और उन्हें प्रवेश देने से रोका गया.
छात्र-छात्राएं गेट पर जमा हो गए थे: डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने कहा कि मामला सचेंडी थाना क्षेत्र के चकरपुर स्थित आरसीआरडी कॉलेज का है. छात्रों के अनुसार, कॉलेज में प्रवेश का समय दोपहर 3:00 बजे तय था.
अभ्यर्थी समय पर केंद्र पहुंच गए थे, लेकिन 3:10 बजने के बाद भी जब मुख्य द्वार नहीं खुला, तो सैकड़ों छात्र-छात्राएं गेट पर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे.
पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना दी: हंगामे के दौरान स्थिति तब और गंभीर हो गई जब एक छात्रा कॉलेज के गेट पर चढ़ गई और कूदकर अंदर दाखिल हो गई. कॉलेज प्रशासन ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर दी. सूचना मिलते ही सचेंडी थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने उग्र हो रहे छात्रों को समझा-बुझाकर शांत कराया.
तकनीकी कारणों से परीक्षा रद्द: पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कॉलेज का गेट खुलवाया गया और सभी अभ्यर्थियों को कतार में खड़ा कर अंदर प्रवेश दिलाया गया. देर शाम एसएससी की ओर से एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया, जिसमें तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की गई. सचेंडी थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा ने बताया समय से प्रवेश न मिलने को लेकर छात्रों ने कॉलेज के गेट पर हंगामा किया था.
सर्वर डाउन होने की वजह से परेशानी: पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और छात्रों को प्रवेश दिलाया. कॉलेज प्रबंधन से बात करने पर उन्होंने बताया कि सर्वर डाउन होने की वजह से तकनीकी समस्या आ गई थी, जिसके कारण कुछ समय के लिए प्रवेश रोका गया था.
