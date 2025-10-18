ETV Bharat / state

AMU में लगा सीएम योगी का पोस्टर छात्रों ने हटाया, दो के खिलाफ केस दर्ज, भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष

एमयू के पूर्व कुलपति और एमएलसी की ओर से सोलर लाइट के पिलर पर लगाए गए थे पोस्टर

एएमयू में पिलर से पोस्टर उतारता छात्र.
एएमयू में पिलर से पोस्टर उतारता छात्र. (Social Media)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 8:19 PM IST

3 Min Read
अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में दो दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली पोस्टर हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. सिविल लाइन थाना पुलिस ने अब एक छात्र सहित अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि छात्रों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही ठेकेदार से अभद्रता की है.

पुलिस के अनुसार, एएमयू के पूर्व कुलपति और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एमएलसी प्रो. तारिक मंसूर ने अपनी एमएलसी निधि से विश्वविद्यालय परिसर में 16 सोलर लाइटें लगवाई थीं. यह लाइटें इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास के हिस्से में लगाई गईं हैं. हर लाइट के पिलर पर एक पोस्टर लगा है, जिसमें लिखा गया है कि यह सोलर लाइटें प्रो. तारिक मंसूर की निधि से लगाई गई हैं. पोस्टर पर एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी छपी थी.

16 अक्टूबर को कुछ छात्रों ने इन पोस्टर पर आपत्ति जताई. छात्रों का कहना था कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है और यहां राजनीतिक प्रतीकों या तस्वीरों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए. विरोध के दौरान छात्रों ने सीढ़ी लगाकर एक सोलर लाइट से मुख्यमंत्री की तस्वीर वाली पट्टिका को हटा दिया. इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, जो तेजी से वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई. सिविल लाइन थाने में एएमयू छात्र मोहम्मद रेयान और उसके साथियों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और ठेकेदार से अभद्रता करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है. वहीं, घटना के बाद एएमयू परिसर में माहौल गर्मा गया.

इस घटना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी जय यादव ने जिला प्रशासन को पत्र सौप कर कार्रवाई की मांग की थी. जय यादव ने बताया कि एएमयू में सरकारी बजट से लगी लाइटों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो वाले बोर्ड को हटाना छात्रों की मानसिकता को दर्शाता है. यह बहुत ही गंभीर मामला है, इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है. भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता और एएमयू के पूर्व छात्र निशीथ शर्मा ने इस मामले में पहले ही भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और जिला प्रशासन से शिकायत की थी, जिसके बाद इस मामले को संज्ञान में लिया गया. सिविल लाइन थाना प्रभारी पंकज मिश्रा ने बताया कि छात्र रैय्यान व एक अज्ञात के खिलाफ सार्वजनिक क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

