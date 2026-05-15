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CBSE की दूसरी बोर्ड परीक्षा में अंक सुधार का अच्छा मौका: छात्रों ने कहा- पिछले पेपर की तुलना में आसान थे गणित के सवाल

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से आयोजित होने वाली दूसरी बोर्ड परीक्षा अभ्यर्थियों को सुधार का एक और मौका मिला. दरअसल, शुक्रवार को इसके तहत पहला पेपर मैथमैटिक्स स्टैंडर्ड व मैथमैटिक्स बेसिक का हुआ. अभ्यर्थियों को अधिकतम 3 विषयों में अपने स्कोर का मौका मिलता है. अन्य दो परीक्षाएं 21 मई तक चलेगी.

पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में मौजूद सर्वोदय बाल विद्यायल में दूसरी बोर्ड परीक्षा देने पहुंची ईशा ने बताया कि पिछली बार की तुलना ने इस बार का पेपर काफी आसान था, इसलिए अच्छे अंक आने की उम्मीद है. पिछली बार मैथ्स में काफी कम नंबर आए थे, इसलिए दोबारा पेपर देने का मन बनाया और तैयारियां शुरू कर दी. पिछली बार मात्र 55 नंबर आए थे, लेकिन इस बात पेपर में आसान सवाल आए थे. उम्मीद है कि करीब 80 से ज्यादा अंक आ जाएंगे.

छात्रों के पास सुधार का मौका (ETV Bharat)

उनके अलावा ऋषभ ने बताया कि पिछली बार मैथ्स में कम नंबर आए थे, इसलिए सुधार के लिए दोबारा पेपर दिया ताकि 11 कक्षा में फिजिक्स, कैमेस्ट्री, मैथ्स (PCM) मिल जाए. उम्मीद है कि इस बात मैथ्स में 70 से अधिक नंबर आ जाएंगे. अन्य विषयों को लेकर भी तैयारी की है. बस जिस तरह मैथ्य की परीक्षा आया, वैसा ही अन्य विषयों का भी आए.