देवघर साइंस सेंटर तक बच्चों की पहुंच बनाना शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती, प्रचार-प्रसार और बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर
देवघर शिक्षा विभाग के लिए साइंस सेंटर तक छात्रो का पहुंच बनाना चुनौती बन गया है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : November 10, 2026 at 12:56 PM IST
देवघर: जिले के देवीपुर में करोड़ों रुपये की लागत से बने नवनिर्मित साइंस सेंटर का उद्देश्य जिले के बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक करना है. साथ ही किताबी ज्ञान के साथ वैज्ञानिक गतिविधियों से रूबरू कराना भी है. लेकिन इस भव्य साइंस सेंटर के निर्माण के बाद अब जिला शिक्षा विभाग के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है. जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अधिकतर बच्चों को साइंस सेंटर तक पहुंचाने की चुनौती है.
ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां तक पहुंचने का सही रास्ता ढूंढना भी कई लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब बच्चों को इस साइंस सेंटर की सही जानकारी और यहां तक पहुंचने का सुगम रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो इसका लाभ जिले के अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचेगा. दरअसल देवीपुर के ग्रामीण इलाके में बने साइंस सेंटर की लोकेशन को लेकर कई स्कूल संचालकों और शिक्षकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई बार गूगल मैप और अन्य तकनीकी माध्यमों से सही लोकेशन नहीं मिल पाने के कारण लोग रास्ता भटक जाते हैं.
आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में साइंस सेंटर की पर्याप्त जानकारी नहीं होने से भी लोगों को इसकी पहचान करने में कठिनाई होती है. ऐसे में करोड़ों रुपये की लागत से तैयार इस शैक्षणिक केंद्र का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए केवल भवन निर्माण ही नहीं, बल्कि बेहतर पहुंच और व्यापक प्रचार-प्रसार की भी जरूरत है.
समस्या को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक ने दी जानकारी
इस पूरे मामले को लेकर देवघर के जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार ने बताया कि साइंस सेंटर का निर्माण एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल है. इसका अधिक से अधिक लाभ जिले के बच्चों को मिल सके, इसके लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है. उन्होंने स्वीकार किया कि साइंस सेंटर के अत्यधिक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के कारण लोगों को इसकी लोकेशन खोजने में परेशानी हो रही है. कई बार गूगल मैप और तकनीकी माध्यमों से भी सही जानकारी नहीं मिल पाती है. जिसके कारण लोग आसपास के इलाकों में भटक जाते हैं.
उन्होंने बताया कि इस समस्या को दूर करने के लिए साइंस सेंटर की लोकेशन को गूगल मैप और अन्य तकनीकी माध्यमों पर बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. इसके साथ ही साइंस सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों को भी निर्देशित किया जा रहा है कि वे आसपास के गांवों और स्थानीय लोगों के बीच केंद्र की जानकारी का प्रचार-प्रसार करें. इससे यदि कोई बाहरी व्यक्ति या स्कूल का प्रतिनिधि साइंस सेंटर तक पहुंचना चाहे, तो स्थानीय ग्रामीण भी उसे सही रास्ते की जानकारी दे सकें.
सेंटर तर पहुंचे हर स्कूल के बच्चे: डीईओ
वहीं, जिला शिक्षा विभाग की ओर से जिले के विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को बारी-बारी से साइंस सेंटर का भ्रमण कराने की योजना पर भी जोर दिया जा रहा है. विभाग का प्रयास है कि अलग-अलग स्कूलों के बच्चे यहां पहुंचकर विज्ञान से जुड़ी गतिविधियों, तकनीकी जानकारियों और आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों को करीब से समझ सकें. इससे बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी और वे किताबी पढ़ाई के साथ व्यावहारिक ज्ञान भी हासिल कर सकेंगे. एक स्कूल के बच्चे जब यहां भ्रमण कर अपने सहपाठियों और दूसरे बच्चों के साथ अनुभव साझा करेंगे, तो इसका प्रचार-प्रसार भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा.
शिक्षा अधिक्षक ने कहा कि साइंस सेंटर की जानकारी अधिक से अधिक विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों तक पहुंचाने के लिए पोस्टर, बैनर और अन्य प्रचार माध्यमों का भी सहारा लिया जाएगा. स्कूलों के शैक्षणिक भ्रमण को नियमित रूप देने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे, ताकि जिले के अलग-अलग प्रखंडों के विद्यार्थियों को इस केंद्र का लाभ मिल सकें. अब देखना होगा कि जिला शिक्षा विभाग के ये प्रयास कितने प्रभावी साबित होते हैं और करोड़ों की लागत से बना यह साइंस सेंटर वास्तव में देवघर के विद्यार्थियों के लिए कितना उपयोगी साबित हो पाता है.
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