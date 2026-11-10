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देवघर साइंस सेंटर तक बच्चों की पहुंच बनाना शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती, प्रचार-प्रसार और बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर

देवघर साइंस सेंटर ( Etv Bharat )

देवघर: जिले के देवीपुर में करोड़ों रुपये की लागत से बने नवनिर्मित साइंस सेंटर का उद्देश्य जिले के बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक करना है. साथ ही किताबी ज्ञान के साथ वैज्ञानिक गतिविधियों से रूबरू कराना भी है. लेकिन इस भव्य साइंस सेंटर के निर्माण के बाद अब जिला शिक्षा विभाग के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है. जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अधिकतर बच्चों को साइंस सेंटर तक पहुंचाने की चुनौती है.

ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां तक पहुंचने का सही रास्ता ढूंढना भी कई लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब बच्चों को इस साइंस सेंटर की सही जानकारी और यहां तक पहुंचने का सुगम रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो इसका लाभ जिले के अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचेगा. दरअसल देवीपुर के ग्रामीण इलाके में बने साइंस सेंटर की लोकेशन को लेकर कई स्कूल संचालकों और शिक्षकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई बार गूगल मैप और अन्य तकनीकी माध्यमों से सही लोकेशन नहीं मिल पाने के कारण लोग रास्ता भटक जाते हैं.