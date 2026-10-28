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प्रीतम सिंह के भाइयों से जुड़े कथित ऑडियो को लेकर न्याय मांगने गैरसैंण पहुंची छात्राएं, सुनाई आपबीती

पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान संग छात्राएं ( फोटो- ETV Bharat )

पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं बीजेपी नेत्री मधु चौहान और उनके साथ मौजूद छात्राओं ने ईटीवी भारत पर पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ विधायक प्रीतम सिंह महिला सुरक्षा को लेकर न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही भाइयों पर छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार करने के आरोप लगे हैं. मधु चौहान ने कहा कि ऐसे में इस मामले पर सवाल उठाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि इसी को लेकर दिवालीखाल में पुतला दहन कर जवाब मांगा गया है.

" हमने छात्र संघ चुनाव लड़ा था, लेकिन हम हार गए. हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा था. विपक्ष में शायद कांग्रेस से जुड़े छात्र थे. उन्होंने हमें अपनी साइड आने का दवाब बनाया था. इसके बाद हमारे पिताजी के पास फोन आया. जिसमें कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए कहा गया. जबकि, हमारे पिता और दादा पहले से ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं. फोन पर पिताजी को कहा गया कि अपनी बेटियों को कांग्रेस में शामिल कराएं, लेकिन हम स्वतंत्र हैं. हम अपना फैसला खुद ले सकते हैं, लेकिन डराने और धमकाने से हम कमजोर नहीं होने वाले हैं. "- दीक्षा चौहान, छात्रा

वहीं, मामले से जुड़ी छात्रा दीक्षा चौहान ने गैरसैंण पहुंचकर अपनी बात रखने और न्याय की मांग करने की बात कही. छात्रा का कहना था कि वो इस मामले में अपनी आवाज उठाने के लिए यहां पहुंची हैं. उसके मुताबिक, इस पूरे घटनाक्रम को सामने लाना जरूरी है. ताकि, उनकी बात सुनी जा सके. बातचीत के दौरान छात्राओं ने अपनी आपबीती भी साझा की और कथित घटनाक्रम को लेकर अपना पक्ष रखा.

"कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह पूरे प्रदेश में न्याय यात्रा के अगुवाई बने हुए हैं, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र के बेटियों का न्याय कौन करेगा? उस क्षेत्र के मुखिया होने के नाते उनका कोई फर्ज नहीं है. उनके परिवार के लोग डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं. आप परिवार में बड़े होने के नाते उन्हें समझाया नहीं, उल्टा कह रहे हैं कि ऑडियो सुनी ही नहीं. उनके बेटे ने तो ऑडियो को एआई करार दिया है. इसका जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा. "- मधु चौहान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष

मधु चौहान ने इस पूरे घटनाक्रम को छात्राओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक रूप से आवाज उठाने वाले नेताओं को अपने आसपास उठ रहे ऐसे आरोपों पर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि छात्राओं को न्याय मिलना चाहिए और मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए.

कथित ऑडियो पर मधु चौहान और पीड़ित छात्राओं संग बातचीत (वीडियो- ETV Bharat)

छात्राओं ने कहा कि वे चाहती हैं कि उनकी बात को गंभीरता से सुना जाए और मामले में उचित कार्रवाई हो. उन्होंने इस दौरान अपनी शिकायतों और अनुभवों के बारे में भी जानकारी दी. उनका कहना था कि इस पूरे प्रकरण में न्याय मिलना उनके लिए महत्वपूर्ण है. हालांकि, कथित ऑडियो की विषयवस्तु, उसकी सत्यता और मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच एवं संबंधित पक्षों के आधिकारिक पक्ष के आधार पर ही की जा सकती है.

पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं बीजेपी नेत्री मधु चौहान (फोटो- ETV Bharat)

गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान हुए इस प्रदर्शन ने कथित ऑडियो विवाद को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. दिवालीखाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के पुतला दहन और छात्राओं के सामने आकर अपनी बात रखने से यह मामला राजनीतिक रूप से भी चर्चा में रहा. प्रदर्शनकारियों ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाए, जबकि छात्राओं ने अपनी शिकायतों को सामने रखते हुए न्याय की मांग की.

न्याय मांगने गैरसैंण पहुंची छात्राएं (फोटो- ETV Bharat)

क्या था मामला? दरअसल, मामला कुछ दिन पुराना है. आरोप है कि कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के भाइयों ने ऊर्जा निगम में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बालक राम को फोन किया. जिसमें उन्होंने उनकी दोनों बेटियों को कांग्रेस में शामिल करने के लिए दबाव बनाया. इस दौरान कथित तौर पर उनके साथ गाली-गलौज की गई. साथ ही मारने की धमकी देने का भी आरोप है.

मधु चौहान संग छात्राएं (फोटो- ETV Bharat)

बालक राम की दोनों बेटियों ने हाल में ही त्यूनी महाविद्यालय से छात्र संघ चुनाव लड़ा था, जिसमें वो सहसचिव और महासचिव पद के लिए उठी थीं, लेकिन वो हार गईं थी. इसी बीच कांग्रेस का उत्तराखंड न्याय यात्रा निकला. जो त्यूनी में भी निकला गया. कथित फोन कॉल में इसी यात्रा के दौरान दोनों छात्राओं को कांग्रेस में शामिल होने को कहा गया था. उधर, मामला मुख्यमंत्री पुष्कर धामी तक पहुंच गया.

ईटीवी भारत पर मधु चौहान (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, बीती 24 अक्टूबर को सीएम धामी ने पीड़ित बालक राम की बेटी दीक्षा से फोन पर बातचीत की और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया. उधर, पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पीड़ित बालक राम की तहरीर के आधार पर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के दोनों भाइयों पर बीएनएस (BNS) की धारा 351(3)352 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

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