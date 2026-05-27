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CM की क्लास में छात्र ने पूछा, MLA के लिए एग्जाम क्यों नहीं होते, जानें मुख्यमंत्री ने क्या दिया जवाब?

सीएम सुक्खू से संवाद कार्यक्रम के दौरान दसवीं कक्षा के छात्र ने पहले तो मुख्यमंत्री को गुड आफ्टरनून किया और फिर सीएम से सवाल पूछा, देश में जब डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या अफसर बनने के लिए कठिन परीक्षा देकर इस तरह का बड़ा मुकाम हासिल करते हैं तो विधायक और मंत्री बनने के लिए कोई परीक्षा क्यों नहीं होती है?

शिमला: आज शिमला जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नेरवा में उस समय माहौल बेहद दिलचस्प हो गया, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की क्लास में एक छात्र ने सीधे देश की राजनीति और सबसे बड़े लोकतंत्र की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए.

छात्र ने पूछा कि जिन लोगों के पास अधिक पैसा होता और साधन संपन्न होते हैं, वही राजनीति में आगे निकल जाते हैं. इस सवाल पर अन्य छात्रों ने जमकर तालियां बजाई. लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बड़ी चतुराई और सहज अंदाज में छात्र के सवाल का जवाब दिया.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'एमएलए का एग्जाम सबसे मुश्किल है. दसवीं और ग्रेजुएशन में तो अच्छे शिक्षकों की मदद से और किताबें पढ़कर टॉप किया जा सकता है. लेकिन एमएलए को कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता. उसको जनता पढ़ाती है. हर पांच साल में उसको एग्जाम पास करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है. जनता ही एमएलए को पास और फेल करने का फैसला लेती है'.

सीएम सुक्खू ने कहा कि आजादी के बाद भारत वर्ष में लोगों को वोट देने का सबसे बड़ा अधिकार मिला है. इससे पहले हिदुस्तान की जनता को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था. वोट देने के अधिकार का जब सही इस्तेमाल करेंगे तो आप एमएलए को चुनाव जीता और हारा सकते हैं. सीएम सुक्खू ने कहा कि डेमोक्रेसी में यही एग्जाम होता है.

गौरतलब है कि बुधवार को शिमला जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नेरवा के विद्यार्थियों के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने संवाद किया. इस विद्यालय को हाल ही में सीबीएसई पाठयक्रम के अंतर्गत लाया गया है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे यहां विद्यार्थियों के साथ संवाद करने आए हैं. राज्य सरकार ने 150 से अधिक विद्यालयों में सीबीएसई पाठयक्रम शुरू किया है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ संवाद करने से उन्हें उनकी समस्याओं को समझने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का अवसर मिलता है. वहीं, इस दौरान छात्रों ने सीएम सुखविंदर से कई सवाल पूछे, जिसका मुख्यमंत्री ने बड़ी सहजता से जवाब दिया.

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