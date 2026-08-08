ETV Bharat / state

फोर्थ ग्रेड बहाली को लेकर भूख हड़ताल, पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने छात्रों से की बात

पलामू में फोर्थ ग्रेड बहाली को लेकर भूख हड़ताल पे बैठे छात्र शनिवार शाम को अनशन खत्म करेंगे.

DEMAND FOURTH GRADE RESTORATION
भूख हड़ताल पर छात्र (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2026 at 1:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: जिले में फोर्थ ग्रेड बहाली को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का आंदोलन शनिवार को देर शाम खत्म होगा. झारखंड सरकार में मंत्री रहे केएन त्रिपाठी शनिवार की सुबह भुख हड़ताल पर बैठे छात्र सत्यनारायण शुक्ला से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे. पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने आंदोलन पर बैठे छात्रों के साथ बातचीत की. जिसके बाद भूख हड़ताल को खत्म करने का निर्णय हुआ है.

दरअसल, पलामू में फोर्थ ग्रेड बहाली लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं. छात्र सत्यनारायण शुक्ला ने बताया कि शाम छह बजे हड़ताल को खत्म किया जाएगा, लेकिन आंदोलन चलता रहेगा. पूर्व मंत्री ने कहा कि छात्रों के साथ बातचीत हुई है. आंदोलन को लेकर उनसे विचार करने को कहा गया है. शाम छह बजे छात्रों के पास जाएंगे और आंदोलन को खत्म करने को लेकर एक बार फिर से बातचीत होगी. छात्रों की मांग जायज है, उनकी मांगों को सरकार के पास रखा जाएगा.

जानकारी देते छात्र (ईटीवी भारत)

पलामू में क्या है फोर्थ ग्रेड बहाली

पलामू में फोर्थ ग्रेड बहाली का विवाद 2018 से चल रहा है. 2016-17 में पलामू में जिला प्रशासन ने फोर्थ ग्रेड के 260 पदों पर बहाली ली थी. इस नियुक्ति के लिए 2010 में विज्ञापन जारी हुआ था. 2016-17 में हुई नियुक्ति के दौरान भी कथित तौर पर पेपर लीक की बात सामने आई थी. उस दौरान चयनित अभ्यर्थियों की जिला प्रशासन ने काउंसेलिंग की थी. परीक्षा में कथित तौर पर गड़बड़ी करने के आरोप में 54 के करीब अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था. 65 अभ्यर्थी उस दौरान काउंसेलिंग में भाग लेने नहीं गए थे. बाद में 65 अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे, जिसके बाद 30 के करीब अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी.

बचे हुए अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे. सुप्रीम कोर्ट में 4th ग्रेड विज्ञापन के बारे में पूछा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विज्ञापन को ही रद्द कर दिया था. जिसके बाद 2025 में 251 फोर्थ ग्रेड कर्मियों को पलामू में बर्खास्त कर दिया गया. बर्खास्त करने के बाद भी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और कई महीनों तक मुख्यमंत्री आवास के समक्ष धरना दिया था. बर्खास्त फोर्थ ग्रेड कर्मी विवेका शुक्ला ने बताया कि अपनी सेवा का समायोजन करने की मांग कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं. उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने के अंदर बहाली की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था.

नियुक्ति को लेकर जारी हुआ था विज्ञापन

जुलाई 2025 में पलामू में फोर्थ ग्रेड के 585 पदों पर बहाली के विज्ञापन निकाला गया था. जुलाई 2025 के अंतिम सप्ताह में नियमावली का हवाला को देखकर बहाली की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था. उस दौरान कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने नियमावली का गठन होने तक बहाली की प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया था. उस दौरान 35 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया था. बाद में सरकार ने दिसंबर 2025 में फोर्थ ग्रेड बहाली नियमावली बनाई थी. पलामू में फोर्थ ग्रेड बहाली का जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें मैट्रिक के अंक के आधार पर मेरिट बनाने की बात सामने आई थी. छात्र इसी का विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग है की पूरी बहाली लिखित परीक्षा के आधार पर ली जाए.

ये भी पढ़ें: Fourth Grade बहाली को लेकर पलामू में शुरू हुआ आंदोलन, भूख हड़ताल पर बैठे दो छात्र

26 वर्षों से प्रोन्नति की आस लगाए चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों का टूटा सब्र का बांध, राजधानी की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

JPSC Protest: जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच की सरकार से वार्ता शनिवार को, आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल करेगा बातचीत

TAGGED:

PALAMU STUDENTS DEMAND
पलामू में शुरू हुआ आंदोलन
STUDENTS STARTED MOVEMENT IN PALAMU
फोर्थ ग्रेड बहाली को लेकर आंदोलन
DEMAND FOURTH GRADE RESTORATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.