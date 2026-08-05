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भारी बारिश के बीच छात्रों की तिरंगा यात्रा, JPSC-JSSC मामले में दिखा आंदोलन का शक्ति प्रदर्शन

JPSC-JSSC में गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने रांची में तिरंगा यात्रा निकाली.

JPSC Protest
छात्रों की तिरंगा यात्रा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 7:05 PM IST

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रांची: JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने बुधवार को राजधानी रांची में तिरंगा यात्रा निकालकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की. तेज बारिश और खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे. वहीं करीब 500 मीटर लंबे तिरंगे को हाथों में थामकर विद्यार्थियों ने शक्ति प्रदर्शन किया. भारत माता की जय और अपने अधिकारों के समर्थन में लगाए गए नारों से पूरा माहौल जोश और उत्साह से भर गया.

छात्रों का कहना है कि मौसम की चुनौती उनके आंदोलन के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती. बारिश में भीगते हुए छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे रहे. तिरंगा यात्रा के दौरान छात्रों में उत्साह और एकजुटता साफ नजर आई. हाथों में तिरंगा और चेहरे पर संघर्ष का भाव लिए छात्र सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग करते दिखे.

छात्रों की तिरंगा यात्रा (Etv Bharat)

JPSC-JSSC मामले को लेकर पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलनरत हैं. आंदोलनकारी छात्रों की प्रमुख मांग कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की है. छात्रों का कहना है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए और जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए.

इधर, गुरुवार से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है. ऐसे में छात्रों की यह तिरंगा यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है. विधानसभा सत्र से ठीक पहले छात्रों का यह शक्ति प्रदर्शन सरकार और राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

JPSC Protest
छात्रों की तिरंगा यात्रा (Etv Bharat)

तिरंगा यात्रा के जरिए छात्रों ने यह संकेत देने की कोशिश की कि वे अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं. आंदोलन स्थल से लेकर सड़क तक छात्रों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया. छात्रों का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाना उनका अधिकार है और वे इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे.

बारिश के बीच निकली इस यात्रा में छात्रों का जोश देखते ही बन रहा था. कई छात्र तिरंगे के साथ देशभक्ति के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे. खराब मौसम के बावजूद छात्रों की मौजूदगी ने आंदोलन को नई ऊर्जा देने का काम किया.

JPSC Protest
छात्रों की तिरंगा यात्रा (Etv Bharat)

मानसून सत्र की शुरुआत से पहले निकली यह तिरंगा यात्रा छात्रों की रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है. इसके जरिए छात्रों ने सरकार तक अपनी मांगों को मजबूती से पहुंचाने का प्रयास किया है. अब सभी की निगाहें विधानसभा सत्र और सरकार के रुख पर टिकी हैं कि छात्रों की मांगों को लेकर आगे क्या कदम उठाया जाता है.

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