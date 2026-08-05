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भारी बारिश के बीच छात्रों की तिरंगा यात्रा, JPSC-JSSC मामले में दिखा आंदोलन का शक्ति प्रदर्शन

रांची: JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने बुधवार को राजधानी रांची में तिरंगा यात्रा निकालकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की. तेज बारिश और खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे. वहीं करीब 500 मीटर लंबे तिरंगे को हाथों में थामकर विद्यार्थियों ने शक्ति प्रदर्शन किया. भारत माता की जय और अपने अधिकारों के समर्थन में लगाए गए नारों से पूरा माहौल जोश और उत्साह से भर गया.

छात्रों का कहना है कि मौसम की चुनौती उनके आंदोलन के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती. बारिश में भीगते हुए छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे रहे. तिरंगा यात्रा के दौरान छात्रों में उत्साह और एकजुटता साफ नजर आई. हाथों में तिरंगा और चेहरे पर संघर्ष का भाव लिए छात्र सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग करते दिखे.

छात्रों की तिरंगा यात्रा (Etv Bharat)

JPSC-JSSC मामले को लेकर पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलनरत हैं. आंदोलनकारी छात्रों की प्रमुख मांग कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की है. छात्रों का कहना है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए और जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए.

इधर, गुरुवार से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है. ऐसे में छात्रों की यह तिरंगा यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है. विधानसभा सत्र से ठीक पहले छात्रों का यह शक्ति प्रदर्शन सरकार और राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.