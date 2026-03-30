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'सम्राट गो-बैक'..CM नीतीश के सामने छात्रों ने की नारेबाजी, पटना यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा

पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों ने सम्राट चौधरी का जमकर विरोध किया. इस दौरान छात्रों ने सीएम के सामने 'सम्राट गो बैक' के नारे लगाए.

Protested Against Samrat Chaudhary
पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 30, 2026 at 5:46 PM IST

4 Min Read
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पटना: बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक कार्यक्रम का उद्गाटन करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान छात्रों ने 'सम्राट गो-बैक' के नारे लगाये. छात्रों के हंगामा से माहौल बिगड़ गया. इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया.

आनन-फानन में उद्घाटन कर निकले सीएम: दरअसल, सीएम नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी के नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे. उनके पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया. हंगामा होता देख किसी तरह प्रशासन ने कार्यक्रम का उद्घाटन कराया. इसके बाद सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम और अन्य मंत्री वहां से रवाना हो गए.

पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध (ETV Bharat)

प्रशासन पर गंभीर आरोप: हंगामा के दौरान छात्रों की भीड़ जम गयी. इस दौरान सुरक्षा कर्मियों को मशक्कत करनी पड़ी. मौके पर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और डीएम त्यागराजन भी थे. किसी तरह छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया गया. छात्रों ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए.

छात्रसंघ को नहीं मिली कार्यक्रम की जानकारी: जानकारी के अनुसार सीएम के पहुंचने के पहले छात्रसंघ अध्यक्ष शांतनु शेखर अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए थे. सीएम के आते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में होने वाले इस उद्घाटन कार्यक्रम की जानकारी छात्रसंघ को नहीं दी गयी थी. यहां तक की कुलपति को भी इसका निमंत्रण नहीं मिला.

Protested Against Samrat Chaudhary
पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध (ETV Bharat)

ताला लगाने पहुंचे थे छात्रसंघ अध्यक्ष: छात्रसंघ अध्यक्ष हाथ में ताला लेकर भवन में लगाने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान पुलिस कर्मियों ने रोक लिया. पुलिस के रोकते ही छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी. इससे अफरा-तफरी मच गयी. हालांकि प्रशानिक टीम ने किसी तरह छात्रों को समझा कर शांत कराया.

"मैं विश्वविद्यालय का निर्वाचित अध्यक्ष हीं. छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाना अधिकार है. अगर विश्वविद्यालय से जुड़े बड़े फैसलों और कार्यक्रमों में छात्र प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाएगा तो विरोध होना स्वाभाविक है." -शांतनु शेखर, अध्यक्ष, छात्र संघ, पटना विवि

शिक्षा मंत्री को भी घेरा: उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने छात्रों समझाने की कोशिश की कि कार्यक्रम शैक्षणिक विकास से जुड़ा है और इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. इसके बावजूद कुछ छात्र नहीं माने और उन्होंने उपमुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री को भी घेर लिया. हालांकि इसी बीच कुछ छात्र मुख्यमंत्री के समर्थन में भी नारे लगाते रहे. "देखो-देखो कौन आया, शेर आया-शेर आया" और "बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो" नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ "हम छात्रों का अभिमान" लिखा था.

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शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के सामने हंगामा (ETV Bharat)

नया प्रशासनिक भवन तैयार: जानकारी के अनुसार पटना यूनिवर्सिटी में 147.29 करोड़ की लागत से नया प्रशासनिक भवन बनकर तैयार हुआ है. इसमें G+8 भवन में प्रशासनिक और G+9 में एकेडमिक सुविधा रखी गयी है. विवि का मुख्यालय नए प्रशासनिक भवन में शिफ्ट होंगे. पीजी की पढ़ाई नए एकेडमिक भवन में होगी. नए भवन में कई सुविधाओं का ख्याल रखा गया है.

तीन एकड़ क्षेत्र में बना भवन: विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कुलपति प्रो नमिता सिंह ने बताया कि दोनों भवन करीब तीन एकड़ क्षेत्र में बिहार एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से तैयार किए गए हैं. कुलपति के मुताबिक हर फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम, शुद्ध पेयजल, मीटिंग हॉल और सेमिनार हॉल जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी.

"सभी मंजिलों तक पहुंचने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है. परिसर में विद्युत सब स्टेशन भी बनाया गया है ताकि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके. बिजली कटौती की स्थिति से निपटने के लिए परिसर में सोलर प्लांट भी लगाया गया है, जिससे वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति संभव होगी. इसके अलावा पार्किंग और सुंदर गार्डन का भी निर्माण कराया जा रहा है." -प्रो नमिता सिंह, कुलपति, पटना विवि

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