गढ़वाल यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, कुलपति सचिवालय के बाहर की आगजनी, जानिए पूरा मामला
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज 11 नवंबर को जमकर हंगामा हुआ.
श्रीनगर गढ़वाल: हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में विद्या परिषद की बैठक में छात्र संघ प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर छात्रों ने काफी हंगामा किया. छात्रों ने मंगलवार को कुलपति सचिवालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्रों ने विवि प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया. इस दौरान कुछ छात्र संघ पदाधिकारियों आत्मदाह का भी प्रयास किया, जिससे कुलपति सचिवालय के बाहर आग भी लग गई थी.
छात्रों ने आरोप लगाया कि गढ़वाल विवि में होने वाली विद्या परिषद की बैठक में छात्र संघ अध्यक्ष और महासचिव को आमंत्रित किया जाता था, लेकिन मंगलवार को हुई बैठक में छात्र संघ पदाधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी गई. जब छात्र संघ पदाधिकारियों को विद्या परिषद बैठक की सूचना प्राप्त हुई तो वह कुलपति कार्यालय पहुंचे, लेकिन तब तक विद्या परिषद की बैठक सम्पन्न हो गई थी, जिससे छात्रों का आक्रोश और बढ़ गया.
इस दौरान छात्र संघ पदाधिकारियों ने आत्मदाह करने की कोशिश की तो शिक्षक और छात्र आमने सामने आ गए. दोनों के बीच हुई गहमागहमी में छात्रों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे कुलपति सचिवालय के फर्श पर आगजनी हो गई. इसी दौरान कुछ शिक्षकों द्वारा आग बुझाने का प्रयास भी किया गया और सरकारी संपति को नुकसान न पहुंचाने की बात कही गई.
विवाद बढ़ा तो पुलिस-प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने हंगामा कर रहे छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था. छात्रों के आक्रोश को देखते हुए कुलसचिव ने छात्रों को कुलपति सचिवालय में बैठक के लिए बुलाया.
छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल बिष्ट और महासचिव अनिरुद्ध पुरोहित ने कहा कि गढ़वाल विवि की विद्या परिषद की बैठक में हमेशा से छात्र संघ अध्यक्ष और महासचिव को आमंत्रित किया जाता रहा है, लेकिन इस बार छात्र संघ पदाधिकारियों को बैठक से वंचित रखा गया, जिसका सीधा-सीधा मतलब छात्रों की मांगों और समस्याओं को अनदेखा करना है.
उन्होंने कहा कि लंबे समय से गढ़वाल विवि में स्नातक स्तर पर होने वाली सीयूईटी प्रवेश परीक्षा को समाप्त किए जाने, रिक्त पड़ी सीटों पर विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (यूईटी) व मेरिट बेस के आधार पर प्रवेश दिए जाने, पीएचड़ी प्रवेश परीक्षा को पूर्व की भांति किए जाने की, पीएचडी प्रवेश में नेट की बाध्यता न रखे जाने, पीएचडी फेलोशिप 8 हजार से बढ़ाकर 20 हजार किए जाने की मांग की जा रही है. किंतु विवि प्रशासन लगातार मांगों की अनदेखी कर रहा है, जिससे छात्रों में आक्रोश है.
वहीं देर शाम पहुंची उपजिलाधिकारी नूपुर वर्मा और सीओ श्रीनगर की मध्यस्थता में बैठक जारी रही. छात्र नेता अपनी मांगों को लेकर कुलपति सचिवालय में लिखित आश्वासन पर अड़े रहे. मौके पर छात्रसंघ उपाध्यक्ष शिवांक नौटियाल,यू आर अनमोल ज़याड़ा, पूर्व अध्यक्ष जसवंत राणा, गौरव मोहन नेगी, पूर्व सचिव देवकांत देवराड़ी, रामप्रकाश,प्रियंका खत्री, अतुल सती आदि छात्र मौजूद रहे.
