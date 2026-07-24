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श्योपुर में छात्रों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, कलेक्टर के नहीं मिले पर जमकर हंगामा

श्योपुर के पीएम श्री एक्सीलेंस ऑफ कॉलेज से छात्रों ने निकाली रैली. NEET परीक्षा में अनियमितता, पेपर लीक की जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग.

Students protest Sheopur
श्योपुर में छात्रों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 9:09 PM IST

4 Min Read
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श्योपुर: श्योपुर में नीट परीक्षा पेपर लीक सहित अन्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया. छात्रों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन का समर्थन जताते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर शीला दाहिमा को सौंपा.

श्योपुर के पीएम श्री एक्सीलेंस ऑफ कॉलेज से रैली करीब 11.30 बजे शुरू हुई और दोपहर 1:30 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची. छात्र हाथों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार संबंधी तख्तियां और बैनर लिए हुए थे. छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे.

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

पीएम श्री एक्सीलेंस ऑफ कॉलेज से निकली रैली

प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा-व्यवस्था के व्यापक इंतजाम भी किए थे. सूचना मिलने के बाद एसडीएम गगन मीणा मौके पर पहुंचे लेकिन छात्रों की मांग थी कि वे ज्ञापन केवल कलेक्टर शीला दाहिमा को देंगे. करीब 3 घंटे बाद कलेक्टर शीला दाहिमा मौके पर पहुंचीं और उन्होंने छात्रों का ज्ञापन लिया.

ज्ञापन में छात्रों ने नीट परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच की मांग की. साथ ही दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने की भी अपील की. इसके अलावा आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच, घायल छात्रों को न्याय व उपचार, प्रभावित परिवारों को सहायता और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस सुधार लागू करने की मांग की.

छात्रों ने कलेक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन कर कलेक्टर शीला दाहिमा को सौंपा ज्ञापन

एनएसयूआई कार्यकर्ता पीयूष शिवहरे ने बताया "सभी छात्र संगठन और युवाओं ने पीजी कॉलेज से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली. दिल्ली में 20 दिन से छात्र संघर्ष कर रहे हैं. सोनम वांगचुक ने 19 दिन तक भूख हड़ताल की उसके बाद भी उनकी नहीं सुनी. छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है. कई छात्र घायल हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है. सरकार को उन्हें सुनना भी चाहिए. हम कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरना-प्रदर्शन कर कलेक्टर शीला दाहिमा को ज्ञापन देने आए हैं."

छात्र दिलखुश ने बताया "पूरे श्योपुर के सभी छात्र कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं. हमें सिर्फ कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देना है लेकिन वह करीब 3 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मौके पर नहीं आई. छात्र प्यास और पसीने से भीग रहे हैं लेकिन कलेक्टर साहिबा को 5 मिनट का समय छात्रों से मिलने का समय नहीं है. इस देश में तानाशाही चल रही है, छात्रों की आवाज को नहीं सुना जा रहा है."

शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नही बल्कि तानाशाह सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है

छात्रा सोना सेन ने बताया "हमारा सवाल है कि नीट के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं. प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि ज्ञापन हमें दे दीजिए लेकिन हमारी मांग है कि कलेक्टर मैडम छात्रों के सामने आकर ज्ञापन लें." NSUI कार्यकर्ता अभिषेक मीणा ने बताया " पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी में आंदोलन चल रहा है. हमारी मांग स्पष्ट है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो लेकिन यह तानाशाह सरकार लाठीचार्ज कर रही है. छात्रों को बोलने नहीं दिया जा रहा है. छात्र हाथ में गुलाब.. हाथ में संविधान की किताब लेकर संसद पर मार्च का ऐलान करते हैं लेकिन उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, बेरहमी से मारा पीटा जाता है.

हमारी बहनों के साथ अभद्रता की जाती है उन्हें गालियां दी जाती है उनके साथ मारपीट की जाती है. श्योपुर के युवा आज कट्टा होकर कलेक्ट कार्यालय पहुंचे हैं जो दिल्ली नहीं पहुंचे उनके लिए भी यह संदेश है कि उनका समर्थन हम यहां से कर रहे हैं और आप हमारी आवाज मजबूती से उठाओ आज जिले का युवा यहां भारी संख्या में यहां पहुंचा है. और कलेक्टर मैडम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे की शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया जाए और जो छात्र नीट के चलते मौत के गाल में समा गए हमको नया मिले. सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाए यह हमारी मांग है.

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