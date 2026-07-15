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स्कूल का रास्ता अवरुद्ध करने को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, प्रशासन से की तत्काल हस्तक्षेप की मांग

गढ़वा में छात्रों ने स्कूल आने-जाने के रास्ते को लेकर प्रदर्शन किया. छात्रों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

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विरोध करते छात्र (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 15, 2026 at 4:30 PM IST

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गढ़वा: जिस विद्यालय से सैकड़ों बच्चों का भविष्य सवंर रहा है, उसी विद्यालय के बच्चों को सड़क जाम करने पर मजबूर होना पड़ा है. रंका थाना क्षेत्र के चुतरू हाई स्कूल की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से दूसरे पक्ष द्वारा हल जोतने और विद्यालय आने-जाने का रास्ता अवरुद्ध करने का मामला सामने आया है. इस घटना से आक्रोशित स्कूली छात्र-छात्राएं सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि विद्यालय परिसर से सटी जमीन को खेत के रूप में जोत दिया गया है, जिससे स्कूल का रास्ता प्रभावित हो गया है. छात्रों ने आरोप लगाया कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो विद्यालय का आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाएगा, जिससे पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.

छात्रा, विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष और एसडीएम का बयान (ETV BHARAT)

वहीं, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नईमुद्दीन अंसारी ने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा जबरदस्ती जमीन कब्जा किया जा रहा है. इससे स्कूल का रास्ता अवरुद्ध हो चुका है. अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो इस मामले को उपायुक्त के पास लेकर जाएंगे.

घटना की सूचना मिलते ही रंका के एसडीएम परवेज आलम, अंचल अधिकारी एवं रंका थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गए हैं. प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर दोनों पक्षों से जानकारी ली और भूमि से संबंधित अभिलेखों की जांच शुरू कर दी है.

एसडीएम परवेज आलम ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. यदि विद्यालय की जमीन या सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जे की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कब्जा हटाने और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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