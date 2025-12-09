ETV Bharat / state

हजारीबाग के 67300 छात्र स्कॉलरशिप नहीं मिलने से प्रभावित, छात्रों ने किया भिक्षाटन

लंबित छात्रवृत्ति को लेकर प्रदर्शन करते छात्र ( ईटीवी भारत )