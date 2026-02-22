ETV Bharat / state

लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन; बारादरी बंद होने पर जताया विरोध, भारी पुलिस बल तैनात

लखनऊ विश्वविद्यालय की कुल सचिव भावना मिश्रा ने जानकारी दी कि लाल बारादरी बदहाल अवस्था में है.

लखनऊ विश्वविद्यालय में बारादरी को बंद किया गया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 10:57 PM IST

लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर स्थित ऐतिहासिक बारादरी बंद किये जाने के विरोध में रविवार को भारी संख्या में छात्र संगठन के पदाधिकारी व छात्रों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की. छात्रों को रोकने के लिए लाल बारादरी के पास बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी.


ऐतिहासिक बारादरी को बंद करने का विरोध : छात्रों का आरोप है कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ऐतिहासिक बारादरी को बंद किया गया और बैरिकेडिंग की गई. लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि लाल बारादरी भवन क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे वहां पर किसी भी समय अप्रिय घटना होने की संभावना है. कोई दुर्घटना ना हो उसको ध्यान में रखते हुए उसे बंद किया गया है. प्रदर्शन के दौरान सभी संगठन के पदाधिकारी के नेतृत्व में भारी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए, जिन्होंने लाल बारादरी में ताला लगाने का विरोध किया. रविवार को लाल बारादरी में एक समुदाय ने नमाज पढ़ी.

'फैंसिंग का काम कराने के लिए निर्माण अधीक्षक को लिखा पत्र' : लखनऊ विश्वविद्यालय की कुल सचिव भावना मिश्रा ने जानकारी दी कि लाल बारादरी बदहाल अवस्था में है. वहां फैंसिंग का काम कराने के लिए निर्माण अधीक्षक को पत्र लिखा गया है. इस बीच हसनगंज पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई थी. उन्होंने बताया कि पर्याप्त मात्रा पर यहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया था. रविवार को यहां पर बिल्डिंग मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है, जिसको रोकने के लिए यदि कोई प्रयास करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

