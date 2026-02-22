ETV Bharat / state

लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन; बारादरी बंद होने पर जताया विरोध, भारी पुलिस बल तैनात

लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर स्थित ऐतिहासिक बारादरी बंद किये जाने के विरोध में रविवार को भारी संख्या में छात्र संगठन के पदाधिकारी व छात्रों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की. छात्रों को रोकने के लिए लाल बारादरी के पास बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी.



ऐतिहासिक बारादरी को बंद करने का विरोध : छात्रों का आरोप है कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ऐतिहासिक बारादरी को बंद किया गया और बैरिकेडिंग की गई. लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि लाल बारादरी भवन क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे वहां पर किसी भी समय अप्रिय घटना होने की संभावना है. कोई दुर्घटना ना हो उसको ध्यान में रखते हुए उसे बंद किया गया है. प्रदर्शन के दौरान सभी संगठन के पदाधिकारी के नेतृत्व में भारी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए, जिन्होंने लाल बारादरी में ताला लगाने का विरोध किया. रविवार को लाल बारादरी में एक समुदाय ने नमाज पढ़ी.