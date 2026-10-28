ETV Bharat / state

CSJMU के गेट पर छात्रों का प्रदर्शन, डीसी लॉ कॉलेज का होम सेंटर बदलने पर फूटा गुस्सा

CSJMU के गेट पर छात्रों का प्रदर्शन ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के मेन गेट पर विधि छात्र मोर्चा के बैनर तले डीसी लॉ कॉलेज के छात्रों ने बुधवार को जमकर हंगामा किया और कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के खिलाफ नारेबाजी की.

छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा केवल उनके कॉलेज के साथ भेदभाव किया जा रहा है. जानबूझकर सिर्फ डीसी लॉ कॉलेज का सेंटर बदला जा रहा है, जबकि बाकी किसी भी कॉलेज का सेंटर नहीं बदला गया है.