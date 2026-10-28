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CSJMU के गेट पर छात्रों का प्रदर्शन, डीसी लॉ कॉलेज का होम सेंटर बदलने पर फूटा गुस्सा

एडमिशन में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर बदला गया सेंटर: कुलपति

CSJMU के गेट पर छात्रों का प्रदर्शन
CSJMU के गेट पर छात्रों का प्रदर्शन (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2026 at 6:31 PM IST

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कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के मेन गेट पर विधि छात्र मोर्चा के बैनर तले डीसी लॉ कॉलेज के छात्रों ने बुधवार को जमकर हंगामा किया और कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के खिलाफ नारेबाजी की.

छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा केवल उनके कॉलेज के साथ भेदभाव किया जा रहा है. जानबूझकर सिर्फ डीसी लॉ कॉलेज का सेंटर बदला जा रहा है, जबकि बाकी किसी भी कॉलेज का सेंटर नहीं बदला गया है.

डीसी लॉ कॉलेज का होम सेंटर बदलने पर छात्रों का फूटा गुस्सा (VIDEO Credit : ETV Bharat)
प्रदर्शन कर रहे छात्र अनुज त्रिपाठी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो भी छात्र हित में आवाज उठाता है, उसे विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति द्वारा निशाना बनाया जाता है. उन्होंने बताया कि प्रथम वर्ष के छात्रों का समर्थ पोर्टल बंद कर दिया गया है और सालों से चले आ रहे होम सेंटर की व्यवस्था खत्म कर दी गई है.

अनुज त्रिपाठी ने कहा कि छात्रों का होम सेंटर तुरंत वापस दिया जाए और बंद पड़े समर्थ पोर्टल को दोबारा खोला जाए, साथ ही एआई के जरिए पेपर कराने और कॉपी चेक करने का फैसला तुरंत रद्द किया जाए, तथा पढ़ाई के 90 दिन पूरे न होने के कारण परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जाए.

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के मेन गेट पर प्रदर्शन
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के मेन गेट पर प्रदर्शन (Photo Credit : ETV Bharat)
दूसरी तरफ पूरे विवाद पर अपनी बात रखते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने कहा, डीसी लॉ कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया को लेकर विश्वविद्यालय को कई शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद हमारी जांच टीम ने कॉलेज से एडमिशन और आरक्षण के नियमों से जुड़े जरूरी दस्तावेज मांगे थे, जो उन्होंने जमा नहीं किए हैं. परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता बनी रहे, इसी वजह से परीक्षा समिति ने सेंटर बदलने का फैसला लिया है.

कुलपति ने छात्रों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सभी कॉपियां डिजिटल हैं और छात्र अपने लॉगिन पर कॉपियां देख सकते हैं. अगर किसी छात्र को लगता है कि कॉपी सही से नहीं जांची गई है, तो स्पेशल री-चेकिंग भी कराई जा सकती है. उन्होंने कहा कि बिना जांच के पोर्टल नहीं खोला जाएगा, ताकि मेधावी छात्रों के हक का नुकसान न हो.

90 दिन की पढ़ाई पूरी करने के लिए शाम को अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाएंगी. कुलपति ने चेतावनी भी दी कि अगर कॉलेज के प्राचार्य दोषी पाए गए तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी और बार काउंसिल को भी पत्र लिखा जाएगा.

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