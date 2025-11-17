ETV Bharat / state

एफएसओ और सीडीपीओ रिजल्ट जारी करने की मांग, जेपीएससी कार्यालय के बाहर छात्रों ने शुरू किया सत्याग्रह आंदोलन

एफएसओ और सीडीपीओ रिजल्ट जारी न होने पर छात्रों में नाराजगी है. छात्रों ने जेपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

जेपीएससी ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों का आंदोलन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 17, 2025 at 4:08 PM IST

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) और सीडीपीओ परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को जेपीएससी कार्यालय के बाहर सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया. रांची में आयोग कार्यालय के सामने सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं जुटे और शांतिपूर्ण ढंग से धरना देकर रिजल्ट जारी करने की मांग करते रहे.

आंदोलन और भी बड़ा होगा: अभ्यर्थी

अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा आयोजित हुए एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आयोग की ओर से न तो परिणाम जारी किया गया है और न ही किसी निश्चित समयसीमा की घोषणा की गई है. इससे उम्मीदवारों में गहरी निराशा और असंतोष है. छात्रों ने कहा कि तैयारी, पैसे और समय लगाने के बावजूद लगातार अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है.

मीडिया से बातचीत करते अभ्यर्थी (ETV BHARAT)

धरना दे रहे अभ्यर्थी सत्यनारायण शुक्ला ने कहा कि हमारी मांग बहुत सरल है. एफएसओ और सीडीपीओ का रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए. एग्जाम को हुए 12 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन आयोग की तरफ से कोई ठोस सूचना नहीं मिल रही. आज हम शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर बैठे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो आंदोलन और भी बड़ा होगा.

अभ्यर्थियों ने आयोग पर लगाया आरोप

छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल दोपहर में जेपीएससी के अधिकारियों से मिलने अंदर गया. बैठक के बाद छात्रों ने बताया कि आयोग ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. हालांकि अभ्यर्थियों ने कहा कि यह आश्वासन उन्हें पहले भी कई बार दिया जा चुका है, लेकिन परिणाम अब तक घोषित नहीं हुआ.

अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि जब परीक्षा ले ली गई, आंसरशीट तैयार हो गई और मूल्यांकन कार्य भी पूरा बताया जा चुका है तो फिर रिजल्ट जारी करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? छात्रों ने आरोप लगाया कि आयोग की कार्यशैली पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है और इस देरी से अभ्यर्थियों की उम्र निकल रही है, अवसर छिन रहे हैं.

धरना स्थल पर मौजूद कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि वे पिछले कई महीनों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज या कल रिजल्ट आएगा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है. छात्रों का कहना है कि रिजल्ट आने से ही उनके आगे की तैयारी और जीवन-निर्णय तय होंगे, इसलिए आयोग को देरी खत्म कर जल्द परिणाम जारी करना चाहिए. सत्याग्रह आंदोलन के दौरान छात्र 'रिजल्ट जारी करो' और जेपीएससी जवाब दो जैसे शांतिपूर्ण नारे लगा रहे थे.

उन्होंने कहा कि जब तक स्पष्ट तिथि घोषित नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा. फिलहाल जेपीएससी की ओर से कोई आधिकारिक प्रेस बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार मिला आश्वासन अंतिम साबित हो और जल्द ही रिजल्ट प्रकाशित हो.

