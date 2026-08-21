यमुनानगर में 'जेन-अल्फा' का प्रदर्शन, 15 से 20 गांव के स्टूडेंट्स के लिए मजह दो बस, बेटियों ने खोला मोर्चा
बसों की कमी को लेकर यमुनानगर में छात्राओं ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया. 15 से 20 गांव के लिए महज दो बसें हैं.
Published : August 21, 2026 at 2:39 PM IST
यमुनानगर: जेन-जी के बाद अब जेन-अल्फा ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. यमुनानगर में छात्र-छात्राओं ने मिलकर रोड जाम कर प्रदर्शन किया. छात्राओं का दावा है कि 15 से 20 गांवों के लिए मजह दो बसें हैं. जिसके चलते उन्हें कॉलेज पहुंचने में काफी परेशानी होती है. बसों की कमी से परेशान छात्रों ने शुक्रवार सुबह जगाधरी-पाबनी-सढौरा रोड पर पाबनी के नजदीक जाम लगा दिया. बड़ी संख्या में छात्राएं सड़क पर बैठ गईं, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई. विद्यार्थियों का आरोप है कि पाबनी और आसपास के करीब 15 से 20 गांवों से रोजाना बड़ी संख्या में विद्यार्थी कॉलेज जाते हैं, लेकिन इस रूट पर पर्याप्त बसें नहीं हैं.
यमुनानगर में छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन: छात्रा मादिन ने बताया कि "फिलहाल इस रूट पर महज दो बसें चल रही हैं और उनका समय भी निर्धारित नहीं है. सुबह साढ़े 7, 8 और साढ़े 8 बजे के आसपास कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को बसों का इंतजार करना पड़ता है. साढ़े 7 बजे वाली बस भी सप्ताह में केवल दो दिन आती है, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी होती है."
साढ़े 8 बजे वाली बस सढौरा से ही फुल: छात्रा माही ने बताया कि "साढ़े 8 बजे आने वाली बस सढौरा से ही पूरी तरह भरकर आती है. पाबनी और आसपास के गांवों के विद्यार्थियों के लिए बस में जगह नहीं बचती. कई बार भीड़ इतनी अधिक होती है कि छात्राओं का बस में चढ़ना तक मुश्किल हो जाता है. पहले इस रूट पर अलग लेडीज बस भी चलती थी, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है."
जान जोखिम में डालने को मजूबर छात्र: छात्रा साक्षी ने बताया कि "कॉलेज से वापस लौटते समय भी बसों में भारी भीड़ रहती है. ऐसे में उन्हें बस में चढ़ने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है. बसों की कमी के कारण कई बार छात्र समय पर कॉलेज नहीं पहुंच पाते, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है. भीड़ इतनी होती है कि कई बार छात्रों को लटक कर सफर करना पड़ता है. जिससे हादसे हा खतरा बना रहता है."
रोडवेज जीएम से संपर्क का प्रयास: छात्रा प्रियंका ने बताया कि "बसों की समस्या को लेकर रोडवेज जीएम से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया. कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. इसी वजह से शुक्रवार को मजबूरी में सड़क पर बैठकर जाम लगाना पड़ा."
सरपंच प्रतिनिधि ने की बसों की संख्या बढ़ाने की मांग: पाबनी कलां गांव के सरपंच प्रतिनिधि गुलाब सिंह ने बताया कि "गांव में केवल दो बसें आती हैं और दोनों सढौरा से चलती हैं. वहां से ही बसें काफी हद तक भर जाती हैं, जिससे पाबनी और आसपास के विद्यार्थियों को जगह नहीं मिलती. इस संबंध में रोडवेज विभाग से बातचीत हुई है और विभाग की ओर से समस्या के समाधान का प्रयास करने की बात कही गई है."
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा: जाम की सूचना मिलते ही थाना छप्पर प्रभारी अजय कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने छात्राओं और ग्रामीणों से बातचीत कर जाम खोलने की अपील की. थाना प्रभारी ने बताया कि "विद्यार्थियों की बसों से जुड़ी समस्या के बारे में रोडवेज अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है. रोडवेज अधिकारी मौके पर पहुंचकर विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे और समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा."
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