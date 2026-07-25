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बारिश के बीच सड़कों पर उतरे हजारों छात्र, CJP के समर्थन से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज

प्रयागराज : भारी बारिश के बीच सड़कों पर उतरे हजारों छात्र, CJP के समर्थन से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली : आजाद समाज पार्टी ने उठाई युवाओं के हितों की रक्षा की मांग (Photo Credit; ETV Bharat)

शामली में युवाओं और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए अब आजाद समाज पार्टी भी मैदान में उतर आई है. शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने युवाओं की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ताओं ने देश के छात्रों, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के भविष्य पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने परीक्षा और भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग की है. इसके साथ ही, छात्र आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा.

बता दें कि नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन लगातार जारी है. छात्रों के समर्थन में देशभर के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच बातचीत भी चल रही है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर अभी तक बात नहीं पाई है. शनिवार को एक बार फिर सीजेपी और सरकार के बीच तीसरे दौर के लिए बात होगी. सीजेपी का कहना है कि जंतर-मंतर पर उनका विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते.

प्रयागराज में प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना है कि सरकार आज सिर्फ शिक्षा मंत्री को बचाने में लगी हुई है, जिनकी वजह से लाखों-लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में है. वहीं, समय से वैकेंसी न आने से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है. साथ-साथ जो भी वैकेंसियां आ रही हैं, उसमें न तो कोई वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था है, न कोई स्कोरकार्ड की व्यवस्था है.

दरअसल, नीट पेपर लीक के विरोध मे कॉकरोच जनता पार्टी ने देशभर के छात्रों से आंदोलन की अपील की थी. इसे देखते हुए पूरे प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है. वहीं, प्रदर्शनकारी छात्रों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, यह आंदोलन थमेगा नहीं.

प्रयागराज : भारी बारिश के बीच सड़कों पर उतरे हजारों छात्र, CJP के समर्थन से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज (Video Credit; ETV Bharat)

प्रयागराज: शहर में काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में शनिवार को बारिश के बावजूद हजारों छात्र-छात्राएं सड़कों पर उतर आए. पत्थर गिरजाघर पर भारी संख्या में एकत्र होने के बाद छात्र जिलाधिकारी कार्यालय की ओर मार्च निकालेंगे. हाथों में संविधान की कॉपियां थामे ये छात्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं. इस प्रदर्शन में एक छोटी बच्ची भी पोस्टर थामे पहुंची, जिस पर लिखा था, "बेहतर भविष्य के लिए छात्र-युवाओं का संघर्ष जिंदाबाद".

बरेली: भीम आर्मी का कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को बरेली में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया, जहां संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र के इस्तीफे की मांग उठाई. भीम आर्मी के पदाधिकारियों का कहना था कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है.

बरेली : भीम आर्मी का कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने वालों पर बल प्रयोग किया गया, जिसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. संगठन ने कहा कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार है और इस अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए. इस दौरान भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष सुशील बाबू ने कहा कि सरकार को प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनानी चाहिए, ताकि युवाओं का विश्वास बहाल हो सके.





मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने किया प्रदर्शन

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच शनिवार को मुजफ्फरनगर जनपद में भी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और पेपर लीक मामले के सभी आरोपियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें उम्र कैद या फांसी की सजा दी जानी चाहिए.





मेरठ में सपा, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का प्रदर्शन

दिल्ली के जंतर-मंतर में लगातार प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. इधर मेरठ में तेज बारिश के बावजूद शनिवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कमिश्नरी मुख्यालय पहुंचकर सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है. सपा नेताओं ने मांग की है कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो.

इधर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भी कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. ​प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित 12 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा.

उन्नाव में भी प्रदर्शन, जंतर-मंतर लाठीचार्ज पर कार्रवाई की मांग

इधर उन्नाव में भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नेतृत्व में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है. उसके बाद राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. छात्रों की मांग है कि जंतर-मंतर में हुए लाठीचार्ज की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए. साथ ही लाठीचार्ज का आदेश देने वाले और छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. वहीं, छात्रों ने पेपर लीक और भर्ती घोटालों में शामिल शिक्षा माफिया और दोषी अधिकारियों की संपत्ति जब्त कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है.





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