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क्लास की छत से टपक रहा पानी, कैसे करें पढ़ाई? स्कूल छोड़ कलेक्टर से मिलने निकल पड़े छात्र

कलेक्टर से मिलने पहुंचे छात्र ( ETV Bharat )

शहडोल: शहडोल में पिछले कुछ दिनों से लगातार झमाझम बरसात का दौर देखने को मिल रहा है. गुरुवार रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है. चारों ओर पानी ही पानी है. इसी दौरान मौसम खुलते ही तो शहडोल जिला मुख्यालय के ही स्कूली बच्चे कलेक्टर से मिलने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए. बच्चों का कहना था कि कलेक्टर से मिलकर ही अपनी समस्या बताएंगे, सुना है वह ऑन द स्पॉट एक्शन ले लेते हैं. शायद हमारी समस्या का भी समाधान हो जाए. कलेक्टर से मिलने पहुंचे छात्र शहडोल जिला मुख्यालय के एक्सीलेंस स्कूल के 11वीं के कुछ छात्र शहडोल जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए, और कलेक्टर से मिलने की जिद करने लग गए. उनका कहना था कि वे अपनी शिकायत कलेक्टर साहब को ही बताएंगे, सुना है वह तुरंत निराकरण कर देते हैं. हालांकि शुक्रवार को जनविश्वास अभियान के तहत कलेक्टर समेत सभी अधिकारी कर्मचारी फील्ड में थे, जिससे उनकी मुलाकात नहीं हो सकी. कलेक्टर से मिलने की चाहत में बच्चे वहीं बैठने को तैयार थे, लेकिन जब बताया गया कि कलेक्टर फील्ड में हैं तो फिर उन्होंने अपनी मांगों को ज्ञापन दिया. छात्रों ने कहा- क्लास में पानी, कहां करें पढ़ाई