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CJP के समर्थन में रांची में छात्रों का प्रदर्शन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और जवाबदेही तय करने की मांग

नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ रांची में छात्रों ने प्रदर्शन किया.

Students protest in Ranchi
रांची में प्रदर्शन करते छात्र. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 7:36 PM IST

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रांचीः नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है. इस कड़ी में शुक्रवार को झारखंड की राजधानी रांची में भी सीजेपी के समर्थन में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया. मोरहाबादी मैदान में एकत्र हुए छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले में अब तक जवाबदेही तय नहीं की गई है. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई. उनका कहना था कि जब देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. छात्रों ने कहा कि केवल जांच की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यवस्था में जवाबदेही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए.

प्रदर्शनकारी छात्रा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

छात्रों ने की जवाबदेही तय करने की मांग

आंदोलन में शामिल छात्रों ने कहा कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या जवाबदेही की कमी है. यदि किसी परीक्षा में इतनी बड़ी अनियमितता होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. उनका आरोप था कि लाखों मेहनती छात्रों के साथ अन्याय हुआ, लेकिन अब तक किसी स्तर पर गंभीर आत्ममंथन या जिम्मेदारी स्वीकार करने की पहल नहीं की गई है.

दिल्ली में छात्रों के साथ हुई बर्बरता का विरोध

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल एक परीक्षा को प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों और वर्षों की मेहनत पर भी सवाल खड़े करती हैं. उनका कहना था कि छात्रों के साथ अन्याय और बर्बरता हुई है, लेकिन इस पर किसी को अफसोस तक नहीं है. इससे छात्रों का परीक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हो रहा है.

केंद्र सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग

छात्रों ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था लगातार संकट के दौर से गुजर रही है. प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. उनका कहना था कि जब छात्रों की आवाज नहीं सुनी जाती, तब उन्हें मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ता है.

प्रदर्शन के अंत में छात्रों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस व्यवस्था करने की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.

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