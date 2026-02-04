ETV Bharat / state

TRE-4 को लेकर छात्रों का महाआंदोलन, 16 फरवरी को पटना कॉलेज से विधानसभा तक मार्च

बिहार में TRE-4 को लेकर एक बार छात्रों का आंदोलन होने वाला है. 16 फरवरी को पटना कॉलेज से विधानसभा तक मार्च होगा.

शिक्षक बहाली की मांग को लेकर आंदोलन
ETV Bharat Bihar Team

February 4, 2026

पटना: TRE-4 के तहत चौथे चरण की शिक्षक बहाली की मांग को लेकर 16 फरवरी को पटना में बड़ा आंदोलन किया जाएगा. यह आंदोलन पटना कॉलेज से शुरू होकर बिहार विधानसभा तक मार्च के रूप में निकलेगा. आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कुमार करेंगे. इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.

आंदोलन से पहले बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. दिलीप ने कहा कि शिक्षा मंत्री को 15 फरवरी तक का समय दिया गया है कि वह 1 लाख से अधिक सीट पर TRE-4 की घोषणा करें.

छात्र नेता दिलीप कुमार

'TRE-4 को लेकर सरकार की झूठी घोषणाएं': इस दौरान अभ्यर्थियों के हाथों में कई पोस्टर देखने को मिले, जिनमें सरकार और सत्तारूढ़ दल द्वारा चुनाव से पहले किए गए वादों का जिक्र किया गया था. एक पोस्टर में जदयू की ओर से सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट का हवाला दिया गया था, जिसमें बिहार में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति और TRE-4 जल्द शुरू करने की बात कही गई थी. वहीं दूसरे पोस्टर में एनडीए सरकार की घोषणाओं का उल्लेख करते हुए लिखा गया था कि राज्य में 1.6 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी और महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.

बीपीएससी कैलेंडर में TRE-4 का जिक्र नहीं: छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया और चुनावी मंचों से बड़े-बड़े वादे किए थे लेकिन अब तक उन पर अमल नहीं किया गया है. इसी कारण शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. हाल ही में जारी बीपीएससी कैलेंडर 2026 में भी TRE-4 का कोई जिक्र नहीं है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि इस साल में भी बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी.

सरकार को 15 फरवरी तक का समय: छात्र नेता ने बताया कि आंदोलन की तिथि इस तरह तय की गई है कि किसी परीक्षार्थी को परेशानी न हो. 15 फरवरी तक इंटरमीडिएट परीक्षा समाप्त हो जाएगी और 17 फरवरी से मैट्रिक परीक्षा शुरू हो रही है. 16 फरवरी का दिन आंदोलन के लिए तय किया गया है और सरकार को अभी लगभग दो हफ्ते का समय दिया गया है कि इस दौरान TRE-4 को लेकर घोषणा करें.

"मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद 16 जुलाई 2025 को ट्वीट कर कहा था कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा लेकिन इतने महीने बीत जाने के बाद भी अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है. इससे पहले TRE-4 को लेकर तीन बार आंदोलन हो चुका है. हर बार मजिस्ट्रेट छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को अधिकारियों से मिलवाते हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है. इस बार हमें आश्वासन नहीं वैकेंसी चाहिए."- दिलीप कुमार, छात्र नेता

शिक्षा मंत्री ने हर बार झूठ बोला: दिलीप कुमार ने आरोप लगाया कि जनवरी महीने में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 20 जनवरी तक आयोग को वैकेंसी की अधिसूचना भेज दी जाएगी और जनवरी में ही TRE-4 की प्रक्रिया शुरू होगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है.

उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में 16 फरवरी को पटना कॉलेज से विधानसभा तक मार्च कर सरकार को उसकी घोषणाओं की याद दिलाई जाएगी. TRE-4 को लेकर शिक्षा मंत्री ने अब तक जो कुछ भी कहा है वह झूठ ही निकला है और उनका एक भी बात सही नहीं हुआ है. ऐसे में इस बार आंदोलन में आर पार की लड़ाई होगी.

