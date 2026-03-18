टूट गया शिक्षक अभ्यर्थियों के सब्र का बांध! TRE-4 के नोटिफिकेशन की मांग को लेकर सड़क पर उतरे छात्र
TRE-4 का नोटिफिकेशन में देरी के कारण शिक्षक अभ्यर्थियों की नाराजगी सड़क पर आ गई है. आज पटना में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया. पढ़ें..
Published : March 18, 2026 at 5:53 PM IST
पटना: बुधवार को चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE-4 के नोटिफिकेशन में हो रही देरी को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतर आए. इन लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग से जल्द परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की. अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले लगभग दो वर्षों से चौथे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है. ऐसे में उनका धैर्य जवाब देने लगा और वे आंदोलन के लिए मजबूर हो गए.
जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मांग: अभ्यर्थियों ने कहा कि 2025 के अगस्त महीने में TRE-4 परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था लेकिन इसके बावजूद परीक्षा आयोजित नहीं कराई गई. इसके बाद से लगातार आश्वासन ही मिले. हाल ही में यह जानकारी सामने आई कि शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है, जिसके बाद उम्मीद जगी थी कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा. हालांकि आयोग की ओर से केवल यह कहा गया कि परीक्षा सितंबर महीने में आयोजित की जाएगी मगर परीक्षा की तारीख अब तक घोषित नहीं की गई है.
जेपी गोलंबर पर रोका गया शांतिपूर्ण प्रदर्शन: सड़क पर उतरे अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी मांग यही रही कि सिर्फ महीने का जिक्र करने के बजाय परीक्षा की निश्चित तारीख बताई जाए ताकि वे अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकें. प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता दिलीप ने बताया कि उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश की गई. जेपी गोलंबर पर प्रदर्शन रोक दिया गया है. हालांकि बाद में प्रशासन ने पांच सदस्यीय डेलिगेशन बनाकर आयोग के अध्यक्ष से बातचीत करने का प्रस्ताव दिया है, जिसे अभ्यर्थियों ने स्वीकार कर लिया है.
2 साल से वैकेंसी का इंतजार: दिलीप ने कहा कि पिछले दो वर्षों से अभ्यर्थी शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन बार-बार केवल आश्वासन ही मिल रहा है. उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को जब उन्होंने आंदोलन का आह्वान किया था, उससे ठीक पहले सरकार की ओर से अधियाचना भेजे जाने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था. मजबूरन फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है.
'सीएम के निर्देश को गंभीरता से नहीं लेते अधिकारी': छात्र नेता ने आरोप लगाया कि जब सरकार की ओर से सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तो फिर नोटिफिकेशन जारी करने में देरी क्यों हो रही है? उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारी सरकार के निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिससे युवाओं में निराशा बढ़ रही है.
"मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार युवाओं को रोजगार देने और शिक्षकों के खाली पदों को भरने की बात करते रहे हैं. पिछली बार भी चौथे चरण कि जल्द बहाली आने की घोषणा की थी लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात नहीं मानी. ऐसा लगता है कि अधिकारी मुख्यमंत्री की छवि धूमल करना चाह रहे हैं."- दिलीप कुमार, छात्र नेता
अब टूट रहा है छात्रों का धैर्य: इस आंदोलन में शामिल अभ्यर्थी अभिषेक कुमार ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि पटना में रहकर पढ़ाई करना अब मुश्किल होता जा रहा है. उन्होंने बताया कि एक ओर परीक्षा की अनिश्चितता है तो दूसरी ओर महंगाई और गैस सिलेंडर की किल्लत जैसी समस्याएं हैं. 300 रुपये प्रति किलो गैस भरवाना पड़ रहा है. अब तो धैर्य भी जवाब देने लगा है.
"दो साल से लगातार तैयारी करने के बाद अब यह समझ में नहीं आ रहा कि जब परीक्षा ही नहीं हो रही है तो मेहनत का क्या फायदा. पहले उन लोगों की डिमांड थी कि अधिक पदों पर वैकेंसी आनी चाहिए लेकिन अब यही डिमांड है कि जितने भी पदों पर वैकेंसी लानी है नोटिफिकेशन जारी करें. चाहे 83 हजार पदों की बहाली हो या 40 हजार पदों की, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि अभ्यर्थी अपनी रणनीति तय कर सकें."- अभिषेक कुमार, शिक्षक अभ्यर्थी
गर्मी में भी हौसला कम नहीं: वहीं छात्रा मानसी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चौथे चरण की बहाली के लिए छात्र-छात्राएं लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में छात्राएं भी इस आंदोलन में शामिल हैं और भीषण गर्मी के बावजूद अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं. कई अभ्यर्थी गर्मी के कारण बेहोश भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका हौसला कम नहीं हो रहा है.
"2 साल से इस बहाली का इंतजार है और उन्हें सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए. डेलिगेशन में मैं भी जा रही हूं. अध्यक्ष से मिलकर जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मांग करूंगी."- मानसी, छात्रा
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