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पटना में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल

वाटर कैनन का इस्तेमाल: सबसे पहले जेपी गोलंबर के पास छात्रों को रोकने की कोशिश हुई लेकिन छात्र वहां नहीं रुके. डाक बंगला चौराहा पर भी छात्र नहीं रुके. प्रदर्शन करते हुए पटना के इनकम टैक्स पहुंचे, जहां पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन चलाया.

राजधानी में छात्रों का प्रदर्शन: हालात बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. छात्र संगठनों ने पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और युवाओं के लिए रोजगार समेत कई मांगें उठाईं.

प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल (ETV Bharat)

छात्रों का प्रदर्शन जब पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रदर्शन करते हुए, जब पहुंचा तो पुलिस ने वहां वाटर कैनन से उन्हें रोकने की कोशिश की. इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे. छात्रों की यही मांग है कि सिवान में छात्र पर एक-47 से जो गोली चलाई गई, वहां के बड़े अफसरों पर कार्रवाई हो. साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए.

"छात्रों पर गोली चलवाने वाले सिवान एसपी एवं एएसपी समेत सभी दोषी पुलिस अधिकारियों पर मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. गोली से घायल होनेवाले छात्रों को 50 लाख मुआवजा सुनिश्चित नहीं हो रही है. केवल पुलिस कर्मी को सस्पेंड करने से सरकार बच नहीं सकती."- प्रदर्शनकारी छात्र

सीएम आवास का घेराव करना चाहते हैं छात्र (ETV Bharat)

इन संगठनों का समर्थन: एआईएसएफ, एसएफआई, आइसा, युवा कांग्रेस, डीवाईएफआई, एआईवाईएफ, आरवाईए, द ग्रेट भीम आर्मी, समाजवादी छात्र सभा और सोशल जस्टिस से जुड़े छात्रों ने रामगुलाम चौक, गांधी मैदान से लेकर पटना के इंकम टैक्स चौराहा तक प्रदर्शन किया.

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