'मुसलमानों से बचता हूं तो दलितों का चारा हूं.. मैं सवर्ण बेचारा हूं..' नए UGC बिल पर बवाल
पटना में UGC के नए बिल के खिलाफ छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया. ABSU और सवर्ण एकता मंच के बैनर तले छात्रों ने विरोध जताया.
Published : January 28, 2026 at 5:43 PM IST
पटना: आंदोलन कर रहे छात्र नेता विशाल कुमार का कहना है कि ये यूजीसी बिल सवर्णों के खिलाफ है. पहले नारा दिया गया कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बंटोगे तो फटोगे. पूरे भारत में एकता, अखंडता और समानता की बात की जाती है. राजनीति के कुचक्र में मैं सवर्ण बेचारा हूं. मुसलमानों से बचता हूं तो दलितों का चारा हूं. राजनीति के कुचक्र में मैं सवर्ण बेचारा हूं.
केंद्र सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा: दरअसल बिहार के पटना के प्रमुख चौराहे दिनकर गोलंबर पर नए यूजीसी बिल के खिलाफ छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया. इस दौरान आक्रोशत छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क पर आगजनी की गई. ABSU और सवर्ण एकता मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया गया था.
"पीएम को तीन बार गद्दी पर बैठाया गया. मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने सवर्णों का वोट नहीं लिया. आखिर ऐसा बिल क्यों लाया गया है."- विशाल कुमार, छात्र नेता
नए UGC बिल के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन: यूजीसी बिल का व्यापक विरोध करते हुए सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे छात्रों ने बिल वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है. साथ ही 1 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है.
सवर्ण छात्र नए बिल का कर रहे विरोध: आंदोलन कर रहे छात्र राकेश कुमार का कहना है कि यूजीसी बिल पूरे तौर पर छात्र और सवर्ण विरोधी है. सरकार ने बिल के जरिए छात्रों में असमानता पैदा करने की कोशिश की है. बिल से विश्वविद्यालय का माहौल खराब होगा.
"यह कानून छात्रों के पक्ष में नहीं है. दो बच्चों को बांटने का काम है. एक तरफ जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ सवर्णों को गिराने का काम किया जा रहा है. सवर्ण इसे बर्दाश्त नहीं करेगा."- राकेश कुमार, छात्र
सवर्ण जाति को टारगेट: छात्र मनोज का कहना है कि यूजीसी और केंद्र सरकार की मनसा ठीक नहीं है. यह पूरे तौर पर सवर्ण जाति को टारगेट कर दिलाया जा रहा है. हम पूरे तौर पर उसका विरोध करते हैं.
"यूजीसी बिल वापस लेना चाहिए. अगर हमारे ऊपर कोई झूठा आरोप लगा देता है तो झूठे आरोप की जांच होनी चाहिए. हमारे साथ न्याय के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए था. कम से कम एक संस्था ही बना देती."- मनोज, छात्र
1 फरवरी को राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान: छात्र सौरभ कुमार का कहना है कि पहले तो एससी एसटी बिल के जरिए सवर्ण को टारगेट किया गया और हजारों लोग आज फर्जी मुकदमे के तहत जेल में बंद हैं. नया बिल भी स्वर्ण को टारगेट करके लाया जा रहा है. इस बिल से सवर्णों को नुकसान है. अगर कोई यूनिवर्सिटी में जाकर आरोप लगाता है तो उसका आधार क्या है? जिसपर आरोप लगा है उसे ही सबूत देना होगा. हम लोग इस बिल की मुखालफत करते हैं. आगामी 1 फरवरी को राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया गया है.
"जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा. बंगाल और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते इस तरीके का बिल लाया जा रहा है. केंद्र सरकार अपने मंसूबे में कामयाब होने वाली नहीं है."- सौरभ कुमार, छात्र
छात्रा अर्चना कुमारी का कहना है कि "कॉलेज या विश्वविद्यालय परिसर में कोई असमानता नहीं है. इस बिल के जरिए असमानता पैदा करने की कोशिश की जा रही है. अर्चना का कहना है की बड़ी संख्या में सवर्ण जाति के लोगों ने कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए जमीन दान में दिए हैं. केंद्र सरकार और यूजीसी विभेद पैदा करना चाहती है. हम लोग किसी भी सूरत में ऐसे बिल को नहीं आने देंगे."
शिक्षा व्यवस्था पर हो जाएगा केंद्र का अधिकार: प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि नया यूजीसी बिल लागू होने से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी. साथ ही शिक्षा का केंद्रीकरण बढ़ेगा. छात्रों का कहना है कि इससे राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों के अधिकार सीमित हो जाएंगे और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह केंद्र सरकार के नियंत्रण में चली जाएगी.
बिल वापस लेने तक जारी रहेगा आंदोलन: आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि बिल आ जाने से उच्च शिक्षा तक पहुंच और अधिक कठिन हो सकती है. विश्वविद्यालय का माहौल खराब होगा.प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र हाथों में तख्तियां लिए नजर आए, जिन पर यूजीसी बिल वापस लो, शिक्षा पर हमला बंद करो जैसे नारे लिखे थे.
यातायात रही प्रभावित: छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दिनकर गोलंबर में कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ. हालांकि पुलिस की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रित रही. छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने यूजीसी बिल पर पुनर्विचार नहीं किया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
समानता लाने के लिए है बिल: बता दें कि यूजीसी ने हाल ही में 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना' (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) विनियम, 2026 अधिसूचित किया है. बिल का प्राथमिक उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के परिसरों में जाति-आधारित भेदभाव को जड़ से खत्म करना और सभी छात्रों (विशेषकर SC, ST और OBC) के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना है.
समानता समिति बनाना अनिवार्य: इसके साथ-साथ प्रत्येक संस्थान में एक 'समानता समिति' बनाना अनिवार्य होगा, जिसकी अध्यक्षता संस्थान का प्रमुख करेगा. कमेटी में SC, ST, OBC, महिलाओं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है.
