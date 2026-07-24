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नीट पेपर लीक पर एमसीबी में छात्रों का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

नीट पेपर लीक मुद्दे पर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया है.

Protests over the NEET paper leak
नीट पेपर लीक पर विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 24, 2026 at 8:19 PM IST

3 Min Read
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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है. इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन देते हुए छात्र छात्राओं ने एमसीबी में विरोध प्रदर्शन किया है. सभा छात्र छात्राओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की. इन मांगों को लेकर विद्यार्थियों ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा.

पेपर लीक से मेहनती स्टूडेंट्स प्रभावित

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर पहुंचे. उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठने से लाखों मेहनती विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित होता है. उनका कहना था कि कथित नीट पेपर लीक की घटना ने देशभर के अभ्यर्थियों का भरोसा कमजोर किया है, इसलिए परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए.

मनेंद्रगढ़ में छात्रों का हल्ला बोल (ETV BHARAT)

मोदी सरकार से सख्त एक्शन की मांग

छात्रों ने आरोप लगाया कि कथित परीक्षा अनियमितताओं के कारण कई अभ्यर्थियों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने प्रभावित विद्यार्थियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए केंद्र सरकार को ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए.

धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग

प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी उठाई. उन्होंने कहा कि देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए. शांतिपूर्ण प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे. कार्यक्रम स्थल पर पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती रही और पूरे समय कानून-व्यवस्था पर नजर रखी गई. पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया और किसी भी अप्रिय स्थिति की नौबत नहीं आने दी.

हमारा उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं, बल्कि देशभर के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना है. लाखों युवाओं की मेहनत और भविष्य से जुड़ी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता स्वीकार नहीं की जा सकती-तांजल अग्रवाल, छात्रा

प्रदर्शन के समापन पर छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने नायब तहसीलदार विनीत सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई.

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