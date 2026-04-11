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परीक्षा से पहले कॉपी और प्रश्न पत्र खत्म..कटिहार में EXAM कैंसिल होने से जमकर बवाल

कटिहार में परीक्षा रद्द होने पर छात्रों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )