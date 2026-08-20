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कन्नौज में पीएम श्री विद्यालय में बच्चों का हंगामा, प्रधानाचार्य बदलने और कंप्यूटर की पढ़ाई को लेकर प्रदर्शन

आरोप है कि कुछ बच्चों को बिस्किट देकर बहला-फुसलाकर विरोध के लिए तैयार किया गया था.

स्कूली बच्चों ने किया हंगामा.
स्कूली बच्चों ने किया हंगामा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 10:23 PM IST

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Updated : August 20, 2026 at 11:02 PM IST

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कन्नौज : जिले के एक पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने विद्यालय परिसर में हंगामा शुरू कर दिया. बच्चों ने प्रधानाचार्य के व्यवहार और कंप्यूटर की पढ़ाई को लेकर विरोध जताया. प्रदर्शन कर रहे बच्चों की मांग थी कि विद्यालय के प्रधानाचार्य को बदला जाए और कंप्यूटर की पढ़ाई की व्यवस्था दुरुस्त की जाए.

मामले की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सक्रिय हो गए. बीएसए संदीप कुमार मौके पर पहुंचे और बच्चों से बातचीत कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. अधिकारियों के पहुंचने के बाद विद्यालय में स्थिति सामान्य हो गई. हालांकि, जांच के दौरान इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया. आरोप है कि कुछ बच्चों को बिस्किट देकर बहला-फुसलाकर विरोध के लिए तैयार किया गया था.

बीएसए ने बताया कि स्थिति सामान्य है. (Video Credit; ETV Bharat)

अधिकारियों को प्रथम दृष्टया यह मामला किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बच्चों को उकसाकर विरोध के लिए तैयार किया गया था. बताया जा रहा है कि विद्यालय में प्रधानाचार्य और एक शिक्षक के बीच भी किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था. ऐसे में बच्चों के अचानक विरोध प्रदर्शन को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. आखिर बच्चों को विरोध के लिए किसने तैयार किया? उन्हें बिस्किट किसने दिए और विद्यालय की अंदरूनी खींचतान का इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन है, इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है.

बीएसए संदीप कुमार ने विद्यालय पहुंचकर बच्चों और शिक्षकों से बातचीत की और पूरे मामले की जानकारी जुटाई. बीएसए का कहना है कि प्रथम दृष्टया पूरा घटनाक्रम किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रचा गया लग रहा है. हालांकि, वास्तविक स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. वहीं, बच्चों ने भी अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी.

छात्र-छात्राओं के बयानों के बाद अब यह मामला सिर्फ प्रधानाचार्य के व्यवहार या कंप्यूटर की पढ़ाई की समस्या तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बच्चों को कथित तौर पर विरोध के लिए तैयार करने वाले व्यक्ति की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है. फिलहाल बीएसए के हस्तक्षेप के बाद विद्यालय में स्थिति सामान्य है. शिक्षा विभाग पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की तस्वीर साफ होगी.

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Last Updated : August 20, 2026 at 11:02 PM IST

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