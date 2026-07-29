फतेहपुर में दूषित पानी और अवैध वसूली पर छात्रों का फूटा गुस्सा; प्रदर्शन-नारेबाजी
छात्रों का आरोप है कि विद्यालय परिसर में लगी पेयजल टंकी की लंबे समय से सफाई नहीं हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 8:35 AM IST
फतेहपुर: जनपद के किशनपुर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में मंगलवार को बिजली, पेयजल, सफाई व्यवस्था और प्रमाण पत्रों के नाम पर कथित अवैध वसूली के विरोध में छात्र-छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया. सैकड़ों विद्यार्थी विद्यालय के मुख्य गेट पर एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की.
छात्रों का आरोप है कि विद्यालय परिसर में लगी पेयजल टंकी की लंबे समय से सफाई नहीं हुई है. टंकी के पानी में कीड़े निकलने की बात कहते हुए विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें मजबूरी में दूषित पानी पीना पड़ रहा है. शौचालयों में भी गंदगी पसरी होने से छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
प्रदर्शन में शामिल एक छात्रा ने बताया कि छात्राओं के लिए बनाया गया शौचालय बंद है. वहीं, भीषण गर्मी के बीच बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण कक्षाओं में बैठकर पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा है. विद्यार्थियों ने विद्यालय प्रशासन पर समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया.
छात्रों ने मार्कशीट और प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर 50 से 100 रुपये तक लिए जाने का भी आरोप लगाया. उनका कहना है कि शुल्क न देने पर दस्तावेज रोकने की धमकी दी जाती है। विद्यार्थियों ने इस कथित अवैध वसूली की जांच कर कार्रवाई की मांग की.
सूचना पर किशनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया. छात्रों ने इस दौरान 'व्यवस्था सुधारो' और 'भ्रष्टाचार बंद करो' जैसे नारे लगाए। बाद में छात्र प्रतिनिधियों ने एसडीएम खागा को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की मांग की.
छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि तीन दिन के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे. छात्रों ने पेयजल टंकी की सफाई, नियमित बिजली आपूर्ति, छात्र-छात्राओं के शौचालय खुलवाने व उनकी नियमित सफाई कराने तथा प्रमाण पत्रों के नाम पर कथित अवैध वसूली की जांच कर कार्रवाई की मांग की.
वहीं जनपद के डीआईओएस राकेश कुमार ने बच्चों के एक मांग को छोड़ कर सभी मांग में ली गई हैं लैब बनने के बाद साइंस की मान्यता वाली बच्चों की मांग की भी प्रकिया शुरू कराई जाएगी.
जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि बच्चों द्वारा रखी गई मांगों में से एक मांग को छोड़कर सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है. लैब निर्माण के बाद विज्ञान की मान्यता से संबंधित बच्चों की मांग पर भी जल्द ही प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। फिलहाल बच्चे अपने अपने क्लास रूम में चले गए हैं. लाइन आर्डर की कोई समस्या नही है.
यह बी पढ़ें: फतेहपुर में हत्या के पांच दोषियों को उम्रकैद, चुनावी रंजिश में दलित अधेड़ से मारपीट कर जबरन पिला दिया था जहर